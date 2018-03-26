BAE 'nükleer güç üreten ilk Arap ülkesi' olmaya bir adım daha yaklaştı: 4 reaktörden 1'inin inşası tamamlandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 'Arap Yarımadası'ndaki tek nükleer güç üreten ülke' olmaya bir adım daha yaklaştı. BAE bugün yapmayı planladığı 4 nükleer reaktörden birinin inşasının tamamladığını duyurdu.

Resmi WAM haber ajansı ülkenin ilk nükleer reaktörünün inşasının tamamlandığını, ülkeyi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in 20 milyar dolarlık Barakah nükleer reaktörünü ziyaret etmesinin ardından duyurdu.

My dear friend Moon Jae-in, President of Korea, and I today viewed completion of 1st power plant in Barakah Nuclear Energy Plant project. All thanks are due to President, our Korean friends & to joint efforts that have resulted in1st stage of this giant project being completed. pic.twitter.com/UNvU4I4OBO — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 26, 2018

​NÜKLEER REAKTÖR GÜNEY KORELİ ŞİRKET ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KONSORSİYUM TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ

Abu Dabi'nin batısındaki reaktör Kore Elektrik Şirketi (KEPCO) öncülüğündeki konsorsiyum tarafından inşa edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri daha önce ilk reaktörünün 2017'de işlemeye başlayacağını duyurmuş ancak daha sonra açılış tarihi ertelenmişti.

The UAE and Korea are ambitious countries with a converging vision and an exceptional, model relationship. We have a productive partnership which serves our higher interests and we shall do everything to make it grow even stronger. pic.twitter.com/Q2XjQLrh9g — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 26, 2018

​Emirlikler Nükleer Enerji Şirketi'nin reaktörü çalıştırmaya başlamak için düzenleyici kurumun onayını beklediği ifade edildi.

Şu anda ülkenin enerji kaynaklarının çok küçük bir kısmını oluşturan nükleer ve yenilenebilir enerjilerin 2021 itibarıyla BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 27'sini karşılaması bekleniyor.

WAM haber ajansının aktardığına göre, ikinci reaktörün yüzde 92'si, 3. reaktörün yüzde 81'i, 4. reaktörün ise yüzde 66'sı tamamlandı.

BAE Enerji Bakanlığı'na göre 4 reaktör de tamamlandığında 5.600 megawatt'lık elektrik üretecek. Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen BAE 2050 itibarıyla enerji ihtiyacını 'temiz enerjiden' sağlamayı amaçlıyor.

SUUDİLER DE NÜKLEERE GEÇİYOR

Dünyanın en büyük petrol ihracatcısı Suudi Arabistan da nükleer enerji sahibi olma planlarını hızlandırdı. Suudi Arabistan'ın gelecek ay 2 nükleer reaktörün inşası için bir dizi uluslararası şirketi ön yeterlilikten geçireceği belirtiliyor.