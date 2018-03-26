Kayıt
18:50 26 Mart 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Birleşik Arap Emirlikleri- Dubai

    BAE 'nükleer güç üreten ilk Arap ülkesi' olmaya bir adım daha yaklaştı: 4 reaktörden 1'inin inşası tamamlandı

    © REUTERS/ Karim Sahib
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 04

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 'Arap Yarımadası'ndaki tek nükleer güç üreten ülke' olmaya bir adım daha yaklaştı. BAE bugün yapmayı planladığı 4 nükleer reaktörden birinin inşasının tamamladığını duyurdu.

    Resmi WAM haber ajansı ülkenin ilk nükleer reaktörünün inşasının tamamlandığını, ülkeyi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in 20 milyar dolarlık Barakah nükleer reaktörünü ziyaret etmesinin ardından duyurdu.

    ​NÜKLEER REAKTÖR GÜNEY KORELİ ŞİRKET ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KONSORSİYUM TARAFINDAN İNŞA EDİLDİ

    Abu Dabi'nin batısındaki reaktör Kore Elektrik Şirketi (KEPCO) öncülüğündeki konsorsiyum tarafından inşa edildi.

    Birleşik Arap Emirlikleri daha önce ilk reaktörünün 2017'de işlemeye başlayacağını duyurmuş ancak daha sonra açılış tarihi ertelenmişti.

    ​Emirlikler Nükleer Enerji Şirketi'nin reaktörü çalıştırmaya başlamak için düzenleyici kurumun onayını beklediği ifade edildi.

    Şu anda ülkenin enerji kaynaklarının çok küçük bir kısmını oluşturan nükleer ve yenilenebilir enerjilerin 2021 itibarıyla BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 27'sini karşılaması bekleniyor.

    WAM haber ajansının aktardığına göre, ikinci reaktörün yüzde 92'si, 3. reaktörün yüzde 81'i, 4. reaktörün ise yüzde 66'sı tamamlandı.

    BAE Enerji Bakanlığı'na göre 4 reaktör de tamamlandığında 5.600 megawatt'lık elektrik üretecek. Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen BAE 2050 itibarıyla enerji ihtiyacını 'temiz enerjiden' sağlamayı amaçlıyor.

    SUUDİLER DE NÜKLEERE GEÇİYOR

    Dünyanın en büyük petrol ihracatcısı Suudi Arabistan da nükleer enerji sahibi olma planlarını hızlandırdı. Suudi Arabistan'ın gelecek ay 2 nükleer reaktörün inşası için bir dizi uluslararası şirketi ön yeterlilikten geçireceği belirtiliyor.

    İlgili konular:

    Suriyeli uzman: İsrail yalan söylüyor, 2007’de Suriye’ye ait nükleer reaktörü vurmadı
    Suudi Arabistan: İran nükleer bomba geliştirirse biz de aynısını yaparız
    Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek
    Etiketler:
    Nükleer reaktör, Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Moon Jae-in, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kemerovo'da yangın
    Rusya'daki AVM yangınından görüntüler
    Karikatür
    Rusya'daki AVM'de yangın faciası
    İnfografik
    2017'de Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam