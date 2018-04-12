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    Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng

    Çin: ABD gerilimi artıracak bir eylemde bulunursa karşı koyacağız

    © REUTERS/ Thomas Peter
    Ekonomi
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    Çin Ticaret Bakanlığı, Washinton'ın diyalog girişimlerinin samimi olmaması nedeniyle ABD ile ticaret müzakereleri yürütmenin şu aşamada imkansız olduğunu duyurdu. Bakanlık, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut gerilimleri artırması durumunda karşılık vereceklerini de açıkladı.

    Pekin, ABD ile 'ticaret savaşı' söyleminin dillendirildiği bir dönemde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, bu yıl otomobil ithalatı üzerindeki gümrük vergilerini azaltma, Çin'i dışa daha da açmak için başka adımları atma ve  fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik edecekleri sözü vermesine açıklık getirdi.

    ABD Başkanı Trump 2 gün önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, Şi'nin gümrük vergileri, fikri mülkiyet ve teknoloji transferi konularındaki açıklamaları için teşekkür etmiş ve iki ülkenin "Birlikte büyük bir ilerleme kaydedeceğini" belirtmişti.

    ​Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng ise günlük basın brifinginde Devlet Başkanı Şi'nin sözlerinin ABD ile yaşanan ticaret tartışmaları ile ilgili olmadığını ve Şi'nin sözlerinin 'Washington'a verilmiş bir ödün gibi algılanmaması gerektiğini' belirtti.

    Gao "Umarım ABD'deki bazı kişiler durumu yanlış değerlendirmez. Eğer ABD gerilimi artıracak bir eylemde bulunursa, Çin buna karşı koymaktan çekinmeyecek. Eğer ABD kendi yolunu izler ve tek taraflılık ve ticari korumacılıkta ısrar ederse, Çin tarafı kararlılıkla karşı koyacak ve sonuna kadar mücadele edecek" dedi.

    'MESELE, ABD'NİN BU KONUDA HİÇ SAMİMİYET GÖSTERMEMESİ'

    ABD'de bazı yetkililer ve uzmanlar iki ülke arasındaki uzlaşmazlığın diyalogla çözülebileceğini düşünüyor ancak Feng iki ülke arasında ticaret konusunda resmi görüşmelerin olmadığını işaret etti.

    "Mesele, Çin'in müzakerelere katılmamayı isteyip istememesi değil, ABD'nin bu konuda hiç samimiyet göstermemesi" ifadelerini kullanan Gao "Çin, tek taraflı baskı altında müzakereler yürütmeyecek" dedi.

    Trump pazartesi günü ABD'nin otomobillerde yüzde 2.5'luk gümrük vergisi uygulamasına karşı Çin'in ABD'den ithal otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulamasını eleştrimiş ve bunu 'Aptal ticaret' diye nitelemişti.

    Ancak sözcü Gao, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) eşit gümrük vergisi kuralı koymadığını ve böyle bir eşitliği istemenin mantıksız olduğunu vurguladı.

    Çin'in kendi planları doğrultusunda pazarlarını açmayı sürdüreceğini belirten Gao, Devlet Başkanı Şi'nin söz verdiği gibi daha düşük gümrük vergilerini olabildiğince kısa sürede yürürlüğe sokacağını da ifade etti.

    'TİCARET SAVAŞI' NASIL BAŞLAMIŞTI?

    ​Çin ve ABD arasındaki ticaret tartışmaları bu yılın başında ABD'nin ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirme kararı alması ve sonrasında Çin'den ithal edilen 50 milyar dolar değerindeki ürünlere ek gümrük vergisi uygulama planını duyurmasıyla başlamıştı.

    Çin buna misilleme olarak aralarında soya fasülyesi ve hava araçlarının da olduğu 50 milyar dolar değerindeki ABD'den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi planını açıklamıştı.

    Trump ise ardından Çin mallarına 100 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirme planını açıklamış, Pekin buna 'aynı güçle' yanıt vereceğini duyurmuştu.

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