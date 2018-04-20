'Türk Akımı, İtalya’yı Avrupa’nın güneyinin doğalgaz hub’ına dönüştürecek'

İtalya’nın Torino kentinde, bu yıl yedincisi düzenlenen Küresel Enerji Ödülü (Global Energy Prize) zirvesi başladı. 8 ülkeden dünyaca ünlü bilim insanları, politikacılar ve uzmanlar, enerji ve iklim alanlarındaki güncel sorunları tartışmak için toplandı.

Zirve katılımcılarından eski İtalya Eğitim Bakanı ve Compagnia di San Paolo şirketi başkanı Francesco Profumo, Rus doğalgazının Avrupa enerji pazarındaki rolüyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Muhtemelen Rus gazı gelecekte de Avrupa pazarındaki kilit önemindeki rolünü koruyacak. Rusya’nın doğalgaz pazarındaki rolünü güçlendirebilecek bazı mevcut projeleri sayabiliriz. Kuzey Akım doğalgaz boru hattı, 2012’den bu yana Rusya ve Almanya’yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlıyor.

'KUZEY AKIM-2 AVRUPA'NIN RUSYA'YA ENERJİ BAĞIMLILIĞINI GÜÇLENDİRECEK'

Küresel Enerji Ödülü (Global Energy Prize) zirvesi ilk kez 2012’de Rusya’da Küresel Enerji Birliği tarafından düzenlenmişti. İlk zirvenin organizasyonuna Gazprom ve Surgutneftegaz gibi şirketler destek olmuştu. Ödül, enerji kaynaklarının verimliliğinin artmasına, yeşil enerji kaynaklarının gelişimine ve yaşam kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunan araştırma ve teknolojik projelere veriliyor.