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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

    Fakıbaba: Gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez

    © AA /
    Ekonomi
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    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe daha da önem kazandığını işaret ederken "Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez. Son zamanlarda gördük, TIR'lar dolusu doları olan ülkeler gıdaları olmayınca ne duruma düştüler" dedi.

    Fakıbaba, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı Bereket Sigorta ve Gübretaş Bölge müdürlüklerinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ürün çeşitliliği ve yüksek üretim potansiyeliyle tarımsal üretimde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

    Tarımın, kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşmanın yanında ekonomik kalkınma için büyük bir şans olma özelliği taşıdığını ifade eden Fakıbaba, sektörün stratejik öneminin her geçen gün arttığını dile getirdi.

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA / Rauf Maltaş
    Fakıbaba: Üretim olmadığı takdirde bağımsız bir ülke sayılamazsınız
    Gıdaya ulaşmanın gün geçtikçe daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

    "Böyle bir ortamda kendi gıdasını üretemeyen hiçbir devlet bağımsızlıktan söz edemez. Son zamanlarda gördük, TIR'lar dolusu doları olan ülkeler gıdaları olmayınca ne duruma düştüler. Çok şükür ki Türkiyemiz var ve o ülkelerin yardımına koşuyor. Teknolojiyi dünya seviyesinde hatta daha da ileri bir şekilde temin etmek öncelikli amacımızdır. Tabii bunun kadar önemli bir başka mesele de tarımsal girdileri üreticilerimiz için uygun hale getirmektir. Bu bakımdan Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri bizim için çok önemli. Hizmeti üreticinin ayağına götürmelisiniz. Ayrıca hizmette kaliteyi de artırmalısınız. Yani anlayacağınız üreticinin hizmetkarı olacaksınız. Böyle olduğu takdirde çalışmalarımız anlam kazanacaktır."

    Fakıbaba, gübrenin tarım sektörünün vazgeçilmez girdilerinden olduğuna işaret ederek, "Ülkemizde gübre tüketimi 6 milyon tonun üzerindedir ancak bu rakam hedeflerimiz için yeterli değil. Böyle hizmet noktalarının sayısını çoğaltmalıyız ancak böylelikle hedeflerimize ulaşabiliriz" diye konuştu. 

    Kimyevi gübre ya da gübre hammaddesi niteliğindeki ürünler 27 Mart 2018 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi hale gelmişti.

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    Etiketler:
    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye
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