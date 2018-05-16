Reuters: Erdoğan'la görüşen uluslararası yatırımcılarda 'şok ve dehşet'

Erdoğan'la İngiltere ziyaretinde sırasında görüşen uluslararası yatırımcılar, Reuters'e konuştu. Duydukları karşısında 'şoke olduklarını, kulaklarına inanamadıklarını' söyleyen yatırımcılar, ''Piyasalar dahil herkesle savaşıyor, ama bu kazanılabilir bir savaş değil'' değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük İngiltere ziyaretinde biraraya geldiği uluslararası yatırımcılarla küresel fon yöneticileri, Reuters haber ajansına şaşkınlıklarını ifade etti. Erdoğan'ın söyledikleri karşısında 'şoke olduklarını, kulaklarına inanamadıklarını' dile getiren yatırımcılar, Cumhurbaşkanı'nın bir yandan artan enflasyonu aşağı çekmeyi, TL'deki değer kaybının önüne geçmeyi, diğer yandan faizleri düşürmeyi nasıl başarmayı planladığı konusunda şaşkınlık içinde kaldıklarını belirtti.

Erdoğan, gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde ağırlığını artırmayı planlandığını açıklamıştı. Bazı yatırımcılar, Erdoğan'ın yurtiçindeki hasımlarını etkisizleştirmiş olmasına rağmen, uluslararası finans piyasalarına ekonomide alışılagelmiş kurallara ters düşen politikalarla meydan okumada çok zorlanacağını savundu.

Görüşmelerin siyasi hassasiyeti nedeniyle adlarının açıklanmasını istemeyen yatırımcılar, Erdoğan'ın yaklaşımından ve böylesine kırılgan bir dönemde piyasalarla savaşa girmeye hazır olması karşısında afalladıklarını dile getirdi.

'DÜŞMAN LİSTESİ ÇOK UZUN'

Büyük ölçekli bir varlık yönetim şirketinde çalışan bir fon yöneticisi, Erdoğan'ın düşmanlardan oluşan uzun bir liste tuttuğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Herkesle savaşıyor… Muhalefetle savaşıyor, (Fethullah) Gülen'le savaşıyor, radikallerle, başarısız darbe girişimiyle savaşıyor; şimdi de piyasalarla savaşıyor ve bu da tehlikeli."

'FİNANS PİYASALARIYLA SAVAŞI KAZANAMAZSINIZ'

Erdoğan'ın beraberindeki heyette bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le basına kapalı toplantıya katılan bir yönetici de "Yurtiçinden istediğiniz kadar düşman bulun. Ancak finans piyasalarına çatarsanız bu savaşı kazanamazsınız" dedi.

'ERDOĞAN ÇOK NET KONUŞTU, AMA KENDİSİNE KATILMIYORUM'

Erdoğan'la toplantıya katılan bir portföy yöneticisi, Cumhurbaşkanı'nın 'son derece dürüst' olduğunu, 24 Haziran seçimlerini kazanması halinde faizlerin izleyeceği seyir hakkında çok net konuştuğunu aktararak şöyle devam etti:

''Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi halinde faizlerin yüksek değil düşük olmasını sağlayacağını söyledi… Yüksek faizlerin yüksek enflasyona yol açtığı görüşünde; ben bu görüşe katılmıyorum.''

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Erdoğan'la yapılan görüşmeye katılan üçüncü bir fon yöneticisi şu değerlendirmeyi yaptı:

"Piyasanın bir avuç spekülatörden oluştuğunu düşünüyor ve hedef kitlesi de onlar değil. Hedef kitlesi, Türkiye'deki sıradan insanlar ve onların da düşük faizlere ihtiyacı var.''

Aynı fon yöneticisi, "Peki, o zaman ne halt yemeye Londra'ya gelip kurumsal yatırımcılara tam da duymak istemedikleri bu mesajı veriyorsun'' sorusunu yöneltti.