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    Rusya-Çin ilişkileri

    ‘Rusya ve Çin stratejik enerji ittifakı kurma yolunda ilerliyor’

    © Sputnik /
    Ekonomi
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ve Pekin’in dünya enerji güvenliğinin güçlenmesine destek vermeyi hedefleyen stratejik enerji ittifakı kurma yolunda ilerlediklerini açıkladı.

    İran bayrağı
    © AP Photo / Ronald Zak
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, ‘Rusya ve Çin: Yeni Çağda İşbirliği’ konferansının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin’in dünya enerji güvenliğinin güçlenmesine destek vermeyi hedefleyen stratejik enerji ittifakı kurma yolunda ilerlediklerini belirtti.

    Morgulov, “Rusya ve Çin’in arasındaki ortaklığın çok önemli unsurlarından biri, enerji alanında işbirliği ve aslında ülkelerimizin dünya genelinde enerji güvenliğinin güçlenmesine destek vermeyi hedefleyen stratejik enerji ittifakı kurma yolunda ilerlemeye devam ettiği söylenebilir” diye konuştu.

    Rosneft
    © Sputnik /
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    ‘TİCARET HACMİNİ 2020’YE KADAR 200 MİLYAR DOLARA ÇIKARMA HEDEFİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR’

    Rus diplomat, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin 2020’ye kadar 200 milyar dolara çıkarılmasının tamamen gerçekleştirilebilecek bir hedef olduğunu söyledi.

    Morgulov, “Bildiğiniz üzere Çin, ülkemizin önde gelen ticari ve ekonomik ortağı olarak yerini sağlamlaştırdı ve ben, liderlerimizin belirlediği, ikili ticaret hacmini 2020 yılına kadar 200 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefinin tamamen gerçekleştirilebilecek türden olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    İgor Morgulov, Çin, Rusya
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