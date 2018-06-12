Şimşek: Büyümenin istihdam yaratıp yaratmadığı önemli

Büyümenin yılın ikinci yarısından itibaren dengeleneceğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Güçlü bir büyüme var. Her şeyden önce büyümenin istihdam yaratıp yaratmadığı önemli" diye konuştu.

FOX TV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, esas olanın sürdürülebilir yüksek büyüme olduğunu belirtti.

Şimşek, "Gelirin adil dağıtılmasıdır, esas olan. Türkiye'de tabii ki yüzde 7 üzerinde bir büyüme olabilmesi için daha köklü dönüşüm sağlamamız lazım. Büyümenin yılın ikinci yarısından itibaren dengeleneceğini, iç talebin yumuşacağını söylüyorum. Fiyat istikrarını yakalamak, cari açığı makul düzeye düşürmek için zaten tedbir alıyoruz. Para politikasında normalleşme sağlandı. Önemli adım attık, orayı düzelttik. Turizm, dış talep canlı bu bize yardımcı olacak. Orta vadede gördüğümüz yüzde 7.4 büyüme zaten" diye konuştu.

"Güçlü bir büyüme var. Her şeyden önce büyümenin istihdam yaratıp yaratmadığı önemli" diyen Şimşek şunları söyledi:

'AVRUPA'NIN DA ÜZERİNDEYİZ'

"1.2 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz. Son 1 yılda çok önemli. 512 milyonlu Avrupa'da komple 2 milyon kişiye iş bulundu. Son 10 yılda 8.8 milyon vatandaşa iş bulundu. 2002 sonunda AK Parti iktidara geldi. 2003-2017 arasında inşaat sektörüne baktığımızda, bunu bize benzer ülkelerle karşılaştıralım. Üretim içinde yüzde 7 civarında inşaat sektörünün payı var. OECD'nin üzerindeyiz, Avrupa'da yüzde 5.3. Avrupa'nın da üzerindeyiz. İnşaatın payı yüzde 6.9. Geçen sene bu oran daha yüksek, 2017'de bu rakam yüzde 8.6. Bazı ülkelerde Avustralya'da yüzde 8.1, Meksika yüzde 7.8. Avrupa Birliği oldukça oturmuş kuralları, şehirleşme anlamında altyapısı."

TCMB'nin faiz artırımı sonrası zamanlama eleştirilerine yanıt veren Şimşek, "Gecikmiş de olsa biz doğru adımı attık" dedi.