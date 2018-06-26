Trump yüzünden Avrupa'yı Jack Daniel's efkarı bastı

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik-alüminyum ithalatında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına misilleme olarak Avrupa Birliği'nin (AB) Amerika'nın simgesel öneme sahip ürünlerine koyduğu yüzde 25 ek vergi, 22 Haziran'dan beri yürürlükte.

Amerikan ürünlerinin zarara uğramamak için Avrupa'da fiyatları artırması durumunda da satışlarının düşeceği bir kısır döngüye girildi.

STOKLAR ERİDİKTEN SONRA

Trump yüzünden uluslararası ticaretin tadı kaçarken 'Jack Daniel's Tennessee Whiskey'nin AB'de fiyatının en az yüzde 10 pahalanacağı belirtildi.

Ünlü viskiyi üreten Brown-Forman Corp. şirketinin sözcüsü Phil Lynch, Avrupa'da stokların erimesinin ardından gelecek aylarda fiyat artışının devreye gireceğini açıkladı.

ÜLKEYE, BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Lynch, AB'nin vergi misillemesinin Avrupalı tüketicilere yüzde 10 zam olarak yansımasını beklediklerini, ama yerel dağıtımcılar ve dükkanlar sözkonusu olduğundan, fiyat artışının her piyasaya göre değişeceğini söyledi.

Gelirlerinin dörtte biri Avrupa'dan kaynaklanan Louisville/Kentucky merkezli Brown-Forman'ın hisseleri ilk etapta yüzde 3 değer kaybetti.