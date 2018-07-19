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18:44 19 Temmuz 2018
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    Yunanistan 'altın vize' programını genişletiyor

    © AFP 2018 / SAKIS MITROLIDIS
    Ekonomi
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    Yunanistan 'altın vize' adını verdiği uygulamasını genişleteceğini uyurdu. Plana göre ülkede asgari 400.000 euroluk yatırım yapanlar da bu programdan yararlanabilecek.

    Yunanistan bayrağı / Atina
    © AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
    Türkiye'den 191 kişi, 'Altın Vize' için Yunanistan'dan ev aldı
    Yunanistan 'altın vize' adını verdiği uygulamasını ülkede asgari 400.000 euroluk yatırım yapanları da kapsayacak şekilde  genişleteceğini ilan etti.

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    Katılımcılar bu yatırım karşılığında 5 yıllık oturma izni alacak. Ayrıca bu kişiler Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelse bile birlik içinde serbestçe seyahat edebilecek.

    'Altın vize' uygulamasından  daha önce sadece Yunanistan'daki emlak sektörüne en az 250.000 euro (290.000 dolar) yatırım yapanlar yararlanabiliyordu.

    Göç Bakanlığı'ndan bir yetkili de Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada haberi doğrulayarak söz konusu yasanın birkaç ay içinde parlamentoda oylamaya sunulacağını belirtti.

    İsmi açıklanmayan yetkili amaçlarının 'ülke ekonomisini yeniden canlandırılmak  ve pazardaki talebi karşılamak için yatırımcıları çekmek' olduğunu söyledi.

    ARALARINDA TÜRKLERİN DE OLDUĞU YAKLAŞIK 5000 KİŞİ PROGRAMDAN YARARLANDI

    2013 yılında yürülüğe giren 'altın vize' uygulaması ülkenin boç içindeki emlak sektörünü canlandırmak için başlatılmıştı. Programa şu ana kadar çoğu Türkiye, Çin, Rusya ve Mısır'dan olmak üzere yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı açıklandı

    Avrupa Birliği'ndeki 13 ülkede benzer uygulamalar bulunuyor. 

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    Etiketler:
    Altın vize, AB, Yunanistan
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