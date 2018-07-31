Trump: Avrupa, ABD'den bol bol LNG alacak, hatta bunun için onlarca liman inşa edecek

Trump, Avrupa'ya, Rus ve Azeri doğalgazını getiren boru hatlarından vazgeçip gemiyle gelecek Amerikan LNG'si alması için baskıyı artırıyor. İtalya Başbakanı ile basın toplantısında Trans-Adriyatik Boru Hattı'nı (TAP) 'rakip proje' diye niteleyen ABD Başkanı, AB'nin Amerikan LNG'si ithal etmek için onlarca liman inşa edeceğini öne sürdü.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in ticaret savaşları çıkaran ABD Başkanı Donald Trump'ı geçen hafta ziyaret edip 'ateşkes' sağlamasının ardından bu kez İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Beyaz Saray'a konuk oldu.

Conte, popülist eğilimli 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağ eğilimli Kuzey Birliği'nin oluşturduğu koalisyon hükümetine başbakanlık ettiğinden, Trump'a yakın çizgide bir siyasi, dolayısıyla ABD Başkanı'nın 'göçle mücadele' konusunda övgülerine mazhar oldu.

It is my great honor to welcome Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy to the @WhiteHouse! Join us at 2:00pmE for our joint press conference: https://t.co/XAchZ3zUSe pic.twitter.com/5t4QVsKKqH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Temmuz 2018

© REUTERS / Michael Kappeler Trump: AB ile anlaşma sağladık

Ortak basın toplantısında Azerbaycan doğalgazını Avrupa Birliği'ne (AB) ulaştıracak Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesi de gündeme geldi.

TAP'tan 'rakip boru hattı' diye söz eden Trump, Avrupa Birliği'nin cebinden para vererek ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı gerçekleştirmek için onlarca liman inşa edeceğini iddia etti:

'DAHA FAZLA REKABET'

"Evet, Sayın Başbakan, umarım o rakip boru hattını yapmaya muvaffak olursunuz. Ve biz de çoktandır AB ile birtakım yerlere, maliyetini kendilerinin ödeyeceği, en az 9 — en fazla 11 yeni liman yapmaları konusunu konuşuyoruz. Böylece Avrupa'nın çeşitli bölgelerine gemilerle LNG ihraç edebileceğiz. Ve bu daha fazla rekabet anlamına gelecek."

'TAP STRATEJİK ÖNEMDE'

Conte ise bu konuyu Trump ile konuştuğunu teyit edip 'İtalyan hükümetinin TAP'ın İtalya, Güney Avrupa ve Akdeniz bölgesine enerji tedariki açısından stratejik bir çalışma olduğunun tümüyle bilincinde olduğunu' söyledi.

© REUTERS / Joshua Roberts Ticaret savaşında AB'nin gizli silahı: Juncker, Trump'ı renkli ve çok basit bilgi kartları kullanarak ikna etti

Ama İtalya Başbakanı, TAP'ın geçeceği bölgelerin halkında bazı belirsizlikler olduğunu, İtalya'ya döndüğünde konuyu ilgili bakanlarla ele alıp yerel yetkililerle görüşeceğini, böylelikle yerel halkın endişelerini hesaba katan uygun bir çözüm bulmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

'Sıfır gümrük vergisi' uzlaşısına varılan Trump-Juncker görüşmesinden çıkan diğer bir sonuç da AB'nin ABD'den soya fasulyesi ve LNG alımını artırmayı kabul etmesi olmuştu.

European Union representatives told me that they would start buying soybeans from our great farmers immediately. Also, they will be buying vast amounts of LNG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Temmuz 2018

© REUTERS / Carlos Barria Trump'tan Merkel'e: Rusya'dan korunmak istiyorsun, ama Rus gazına milyarlar ödüyorsun, üstelik NATO'ya para vermiyorsun

ABD geçen yıl 22.3 milyar dolarlık LNG ihracat etti, bunun sadece 1.4 milyar dolarlık kısmını AB satın aldı.

TRUMP İLE MERKEL ARASINDA KUZEY AKIMI

Trump AB'ye ''Rus gazına bağımlısınız, bunu azaltmak için Amerikan gazı almalısınız'' iddiasıyla baskı yapıyor.

Baskının odağında da Rusya ile Kuzey Akımı 2 anlaşması yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel var.