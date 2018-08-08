Kur artışı ithalatçıyı vurdu, antrepolarda işlem durdu

Ankara-Washington hattında yaşanan gerginlik sonucunda dolar/TL kurunda yaşanan hızlı yükseliş sonrası ithalatçı malı gümrükte beklemeye aldı, son bir haftada antrepolar doldu taştı. Maliyet artışı nedeniyle malını çekemeyen ithalatçıların müşteri kaybetmeye başladığı ifade edildi.
Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, yurtdışından malı dövizle alıp iç pazarda Türk Lirası ile satış yapan ithalatçı firmalar, 'kur düşer' beklentisi ile malları beklemeye alınca antrepolarda da sıkıntılar başladı.
Sektörün önde gelen temsilcilerinden Asbir Antrepo ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Başboğa, "Ne yazık ki gümrükte neredeyse işlem yapan yok. Çoğu firma dolar ya da euro ile alıp TL ile satıyor. Bu nedenle kur yükseldikçe maliyetleri de artıyor" dedi.
İthalatçının ya zam ya da zararına satış yapmak zorunda kalacağını dile getiren Başboğa, "Kurda bu şekilde oynaklık olursa ve bu düzeyden aşağı inmezse zamlar yakın demektir. İhracatta ithalata dayalı Türkiye'de bu durum piyasaya negatif bir etki yapacak. Şu anda Avrupa'daki fabrikalar tatilde olduğu için pek hissetmeyebiliriz, ama eylül ayından sonra gerçek etkiyi görmüş oluruz sanıyorum" ifadesini kullandı.
'EKONOMİK GELİŞMELER İÇ PAZARDA SATIŞLARI YAVAŞLATTI'
Hursan Antrepo Genel Müdürü Bayram Durademir, konuyla ilgili şunları söyledi: "Kurdaki bu hızlı yükseliş nedeniyle ithalatçının hem girdi maliyeti arttı hem de stok maliyetleri artıyor. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler iç pazarda satışları yavaşlattı. İthalatçı bu nedenle yurtdışından eskisi kadar mal getirmiyor. Bazıları kur düşer diye bekliyor, ancak bazı firmalar ise getirdiği malı iç pazarda satamadığı için antrepoda bekletiyor."
Firmaların şu anda alacaklarını tahsil etmeye odaklandığı, satışı ikinci plana aldığı ifade ediliyor.
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