Sabah gazetesi: Çinli milyarderler yatırım için Türkiye'ye geliyor

© AFP 2018 / Johannes Eisele Çin Komünist Partisi yayın organı: Çin'in Türkiye gibi olacağı fikri absürd

Habere göre, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani'nin Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklamasının ardından, bir hamle de Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olan Çin'den geldi.

Sabah'ta yer alan İbrahim Acar imzalı haberde, İstanbul, Londra ve Pekin'de ofisleri bulunan danışmanlık şirketi Asiability Turkey Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Öztanık; Çinli milyarderler kulübü olarak bilinen Çin Girişimcisi Kulübü üyesi milyarderlerin yönünü Türkiye'ye çevirdiğini aktardı. Öztanık'a göre, toplamda 5 trilyon Yuan ciroyu temsil eden kulübün üyeleri yatırım fırsatlarını yerinde görmek ve yeni ortaklıklar için Türkiye'ye geliyor. Öztanık, 'Çinli işadamlarının hazırlıklar biter bitmez gelecegini' söyledi.

Çin'in en zengin 59 işadamının üye olduğu ve Alibaba'nın patronu Jack Ma'nın başkanlığını üstlendiği Çin Girişimcisi Kulübü üyelerinin kişisel servetleri 15 ila 30 milyar dolar arasında değişiyor. Çin'de 2 milyon kişilik istihdam yaratan kulübün üyeleri, gittikleri ülkelerde milyar dolarlık yatırımlara imza atıyor.

Öztanık, "Çinli işadamlarının burada yapacağı toplantılarda mütekabiliyet esası nedeniyle Türkiye'nin önde gelen işadamları ve kamunun olması gerekiyor. Herhangi bir teşvik beklentimiz de yok" dedi.

Türkiye'de yapmayı hedefledikleri toplantının benzerini temmuz ayında Londra'da gerçekleştirdiklerini söyleyen Öztanık, "Londra'da 30 Çinli yatırımcı ile Türkiye'den 3 işadamını buluşturduk. İngiliz firmaları da vardı. Bu firmalar, yatırımcılara sunum yaptı. Dört günlük bir maraton oldu" ifadelerini kullandı.

'BİZİM DUYDUĞUMUZ İHTİYAÇTAN FAZLASINI ÇİN BİZE DUYUYOR'

Çin bankası ICBC'den alınan 3.6 milyar dolarlık kredinin devamının geleceğini söyleyen Öztanık, "Bizim Çin'e duyduğumuz ihtiyaçtan fazlasını, Çin bize duyuyor. Çünkü, Pekin'den Londra'ya kadar demiryolu projesine başladılar" dedi.

Öztanık, bu potansiyeli yatırıma dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti.

İsmet Öztanık, başta Çinliler olmak üzere yabancı şirketlerin Türkiye'den ofis kiralama hızlarının da arttığını belirtti. Öztanık, yönetimini üstlendikleri Assembly Ferko Signature binasına olan ilginin bu hızı gösterdiğini belirterek, binada istenirse ofis alanı kiralanabildiği gibi aylık 150 dolarlık ödemelerle açık ofis hizmetinin de alındığını söyledi. Öztanık, "Bu esneklik hem yabancı yatırımcının hem de start-up'ların hoşuna gidiyor" ifadelerini kullandı.