Bloomberg: Rusya Merkez Bankası altın alımını artırdı

IMF'nin verilerine dayandırılan haberde, Rusya'nın geçtiğimiz temmuz ayında 26 ton altın aldığı, böylece toplam rezervin 2 bin 170 tona (77.4 milyar dolar değerinde) ulaştığı kaydedildi. Rusya Merkez Bankası'nın daha büyük alımı geçen yılın kasım ayında gerçekleştirdiği ifade edildi.

Strategic Intelligence'ten Jim Richards, "Bu, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in çok akıllıca hamlesi. Rusya şu anda finansal savaş durumunda. Onlar, ABD dolarını elden çıkarıyor ve altın alıyor. Bu, onları yaptırımlara ve dolar hesaplarının dondurulmasına karşı koruyor" diye konuştu.

İngiliz SP Angel şirketinden John Meyer de Rusya Merkez Bankası'nın eylemlerini takdir ederek, "ABD sıkça doları silah olarak kullanıyor, bu yüzden altına yatırım, riske girmek istemeyenler için en uygun seçenek" yorumunda bulundu.