Aston Martin halka arz edilecek

Aston Martin, hisselerini Londra Borsası'na kote etmeye hazırlanıyor. Halka arza ilişkin izahname ise 20 Eylül'de yayınlanacak.

© AA / Otomobil satışlarında Türkiye 4 basamak birden geriledi

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, hisselerini Londra Borsası'na kote etme niyetinde olduğunu bildirdi.

Aston Martin, ilk kez halka açılmayı düşünen şirketlerden BFC tarafından talep edilen Kayıt Belgesi'ni doldurdu. Halka arza ilişkin izahname ise 20 Eylül'de yayınlanacak.

Aston Martin, Londra Borsası'nda yıllar sonra faaliyet gösteren ilk İngiliz merkezli otomobil üreticisi olacak.

Daha önce borsada işlem gören Bentley ve Rolls-Royce gibi markalar yabancılara satılmıştı.

En kaliteli İngiliz otomobil markası olarak bilinen Aston Martin, aynı zamanda 'James Bond'un otomobili' olarak tanınıyor.