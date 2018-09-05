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17:38 05 Eylül 2018
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    China Southern Hava Yolları

    Çin'in en büyük havayolu şirketi, Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

    © AFP 2018 / Kohannes Eisele
    Ekonomi
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    Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern, Türkiye'ye dönme kararını resmen açıklarken, Hainan Airlines'ın da Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi
    © REUTERS / Jason Lee
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    Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) girişimiyle başlatılan Çinli havayollarının Türkiye'ye yeniden sefer düzenlenmesi yönündeki girişimler, Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern'in Türkiye'ye dönme kararını resmen açıklaması ile ilk somut sonucunu verdi.

    TÜROB açıklamasına göre, TÜROB girişimiyle İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile (TTYD) iş birliğiyle, Çinli hava yollarının yeniden Türkiye'ye seferlere başlaması için yürütülen çalışmalardan ilk sonuç alındı.

    Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern, Türkiye'ye dönme kararı aldı. China Southern'in ilk seferi 20 Aralık'ta yapılacak. Şirketin Pekin-İstanbul hattında uçuş planladığı öğrenilirken haftalık sefer sayısının da 3 olacağı belirtildi.

    Çinli şirket Türkiye seferlerini 2016 yılında durdurmuştu. Temasların sürdüğü diğer Çinli şirketlerin de yakın zamanda Türkiye planlarını açıklaması bekleniyor. Bu şirketler arasındaki Hainan Airlines'ın da Çin-Türkiye arasında seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

    TÜROB'un yanı sıra İstanbul Valiliği, THY ve TTYD'den üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyet bir süre önce Çin'i ziyaret ederek Çin'den Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için Çinli şirketlerle görüşmeler yapmıştı. Söz konusu temaslar, Çin ve Türkiye'de çeşitli platformlarda devam ediyor.

    Çin Dışişleri Sözcüsü Lu Kang
    © AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI
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    'ÇİN BAYRAKLI HAVAYOLU KURULUŞLARININ ÜLKEMİZE DOĞRUDAN SEFERLERİ BULUNMUYOR'

    Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, China Southern'ın yeniden Türkiye'ye sefer düzenleme kararı almasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

    Bayındır, yapılan görüşmelerin sonuç odaklı olduğuna ve Çinli şirketlerin Türkiye'ye uçuş kararlarını açıklamaya başladıklarına dikkati çekerek, Çinli şirketlerin Türkiye'ye uçuş başlatmalarının bu ülkede Türkiye'ye yönelik pozitif algı oluşturacağını da ifade etti.

    Bayındır, şu bilgileri verdi:

    "China Southern, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en karlı hat olmasına karşın durdurmuştu. Son temaslarımızda yeniden seferlerin düzenlenmesi önerilerimizi kabul etmişlerdi ve bu kararı açıkladılar. İki ülke arasında THY'nin haftalık sefer sayısı 34 ile sınırlı. THY bu uçuşlarının bir bölümünde China Airlines ortaklığı (Codeshare) yapıyor, ancak Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının ülkemize doğrudan seferleri bulunmuyor."

    Çin bayrağı
    © AFP 2018 / Johannes Eisele
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    'SEFER SAYILARINDAKİ ARTIŞ, ÇİNLİ TURİST SAYISINDA DA ARTIŞA YOL AÇACAKTIR'

    Türk turizm sektörünün uzun yıllardır erişmeye çalıştığı yıllık 1 milyon Çinli turist sayısı hedefinin önündeki en önemli engelin ulaşım imkanlarının yetersizliği olduğunu aktaran Bayındır, "İki ülke arasında uçak sefer sayılarındaki artış ülkemize gelecek Çinli turist sayısında kayda değer oranda artışa yol açacaktır. İki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi. Çinli turistlerin Türkiye ilgisinde artış yaşanırken, Türkiye'nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018'in Çin'de Türkiye Turizm Yılı olması, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırma hedefi gibi olumlu gelişmeler söz konusu" diye konuştu.

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    Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye'yi 2012 yılında 114 bin, 2013'te 138 bin, 2014 yılında 199 bin, 2015 yılında 313 bin, 2016 yılında 167 bin, 2017 yılında 247 bin Çinli ziyaret etti. Bu yıl temmuz ayı itibariyle 7 ayda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artışla 225 bin Çinli turist geldi. 2014 yılında yurt dışına çıkan Çinli sayısı 107 milyon iken, 2015'te bu sayı 117 milyona, 2016'da 122 milyona, 2017'de 131 milyona yükseldi. Çinli turistlerin global düzeyde yaptığı yıllık harcama 110 milyar doları aştı.

    Etiketler:
    turizm, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Hava Yolları (THY), China Southern, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Türkiye, Çin
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