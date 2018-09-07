Trump Çin'e 267 milyar dolarlık yeni gümrük tarifesini duyurdu: 'Bunu yapmaktan nefret ediyorum ancak..'

'İŞLERİ TAMAMEN DEĞİŞTİRECEK'
Yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifelerin kısa süre içinde uygulanmaya başlanabileceğini belirten Trump, "Bunu yapmaktan nefret ediyorum ancak bunun (200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeler) arkasından 267 milyar dolarlık gümrük vergisi daha ben istersem kısa sürede uygulanmaya hazır. Bu işleri tamamen değiştirecek" dedi.
Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı.
ÇİN'İN İTHALATININ TAMAMI TARİFELERE TABİ OLABİLİR
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik bu açıklamaları, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanamadığına yönelik spekülasyonları destekliyor.
ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.
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