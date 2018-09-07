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22:35 07 Eylül 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirecek olan kararnameyi imzaladı.

    Trump Çin'e 267 milyar dolarlık yeni gümrük tarifesini duyurdu: 'Bunu yapmaktan nefret ediyorum ancak..'

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Ekonomi
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    ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne getirilecek tarifelere ilaveten 267 milyar dolarlık yeni gümrük vergisinin daha kısa sürede uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

    ABD- Çin
    © REUTERS / Brian Snyder
    Trump, Çin'den alınan 200 milyar dolarlık ürüne gümrük vergisine hazırlanıyor
    Trump, North Dakota eyaletine yaptığı ziyaret esnasında Air Force One uçağında basın mensuplarına ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının büyümesine neden olacak açıklamalarda bulundu.

    'İŞLERİ TAMAMEN DEĞİŞTİRECEK'

    Yaklaşık 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifelerin kısa süre içinde uygulanmaya başlanabileceğini belirten Trump, "Bunu yapmaktan nefret ediyorum ancak bunun (200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeler) arkasından 267 milyar dolarlık gümrük vergisi daha ben istersem kısa sürede uygulanmaya hazır. Bu işleri tamamen değiştirecek" dedi.

    Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı.

    Donald Trump-Mike Pompeo
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump'tan 505 milyar dolarlık tüm Çin ithal mallarına gümrük vergisi tehdidi
    Söz konusu listedeki ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin Amerikan şirketlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik 60 günlük geri bildirim süresi 6 Eylül Perşembe itibarıyla sona erdi. ABD Ticaret Temsilciliğinin geri bildirimler doğrultusunda listede değişiklikler yapma hakkı bulunuyor.

    ÇİN'İN İTHALATININ TAMAMI TARİFELERE TABİ OLABİLİR

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik bu açıklamaları, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanamadığına yönelik spekülasyonları destekliyor.

    Donald Trump Beyaz Saray'da Katar Emiri'ni ağırlarken 10 Nisan 2018
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump'tan, Çin'e misilleme yaptığı gerekçesiyle ek gümrük vergisi
    Çin'in halihazırda 50 milyar dolarlık ürününe yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayan Trump yönetiminin, 467 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne daha tarife getirilmesi, ülkenin Çin'den ithal ettiği bütün ürünlerin gümrük vergisine tabi tutulacağı anlamına geliyor.

    ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.

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    Etiketler:
    Ticaret savaşı, Gümrük vergisi, Donald Trump, Çin, ABD
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