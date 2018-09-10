Pekcan: Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtladı

Türkiye ekonomisinin G-20 ülkelerinin tamamından hızlı büyüdüğünü söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, son 10 yılda olduğu gibi Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin ikinci çeyrekte gösterdiği büyüme performansıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını belirterek, 2018 yılında ihracatta tarihi zirveye ulaşarak yılın ikinci yarısında da büyümeyi ve istihdamı desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İkinci çeyrekte yüzde 5.2'lik büyüme kaydedildiğini hatırlatan Pekcan, geçen yıl yatırımlar ve ihracattaki güçlü performansın etkisiyle G-20 ülkelerinin tamamından hızlı büyüyen Türkiye ekonomisinin 2018 yılına da güçlü bir giriş yaptığını ifade etti.

Söz konusu dönemde ekonominin dinamizminin istatistiklere yansıdığına işaret eden Pekcan, "Türkiye, bu dönemde dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 içinde verisi açıklanan ülkelerden yüzde 8.2 büyüyen Hindistan'dan, yüzde 6.7 büyüyen Çin'den ve yüzde 5.3 büyüyen Endonezya'dan sonra en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Türkiye ikinci çeyrekte sergilediği performansla, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmıştır. Türkiye, son 10 yılda olduğu gibi Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.