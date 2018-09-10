ABD'li milyarder: Hepimiz dominoyuz ve birbirimize çok yakınız

Buffett, 2008 finansal krizindeki oyuncuları domino taşlarına benzeterek, "Bu özel panikle ilgili olarak öğrendiğimiz şey, hepimiz dominoyuz ve birbirimize çok yakınız" dedi.
'BU KİŞİLER YANLIŞ YAPTIKLARINI DÜŞÜNMÜYORLARDI'
Buffett, dönemin Amerikan ekonomisiyle ilgili olarak, "Kocaman bir ekonomik makineniz ve her türlü üretim kapasiteniz var. İnsanlar her gün işe gidiyor ancak tren raydan çıktığında, büyük bankalar gün içi işlemlerinde yüz milyarlarca dolar kayıp yaşıyorlardı" ifadesini kulladı.
2008 finansal krizi sırasında, ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers iflasını açıklarken, Merrill Lynch adlı kuruluş Bank of America, Bear Stearns adlı kuruluş JPMorgan Chase ve Wachovia ise Wells Fargo tarafından satın alınmıştı.
Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway ise 2008 finansal krizi sırasında, Goldman Sachs'in yüzde 10'unu ve nakit akışı yaşayan General Electric'in bir kısmını satın alarak piyasalara güven vermeye çalışmıştı.
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