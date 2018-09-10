ABD'li milyarder: Hepimiz dominoyuz ve birbirimize çok yakınız

Amerikalı milyarder yatırımcı ve iş adamı Warren Buffett, ABD'de 2008'de başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan finansal kriz hakkında, "Hepimiz dominoyuz ve birbirimize çok yakınız" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 90 milyarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin 3'üncü kişisi konumunda bulunan 88 yaşındaki Buffett, CNBC'ye verdiği mülakatta, küresel piyasalardan trilyonlarca doların silinmesine ve başta Amerikan ekonomisi olmak üzere birçok ülkenin ekonomisinde gerilemeye neden olan küresel finansal krizin 10'uncu yıl dönümüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Buffett, 2008 finansal krizindeki oyuncuları domino taşlarına benzeterek, "Bu özel panikle ilgili olarak öğrendiğimiz şey, hepimiz dominoyuz ve birbirimize çok yakınız" dedi.

'BU KİŞİLER YANLIŞ YAPTIKLARINI DÜŞÜNMÜYORLARDI'

© REUTERS / Yuri Gripas Tehlikeli yükseliş: ABD’de yeni bir küresel kriz kapıda

Dönemin ABD Hazine Bakanı Hank Paulson, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke ve New York Fed Başkanı Timothy Geithner'a işaret eden Buffett, "Bu kişiler yanlış bir şey yaptıklarını düşünmüyorlardı ancak dünyaları dağılıyordu" yorumunu yaptı.

Buffett, dönemin Amerikan ekonomisiyle ilgili olarak, "Kocaman bir ekonomik makineniz ve her türlü üretim kapasiteniz var. İnsanlar her gün işe gidiyor ancak tren raydan çıktığında, büyük bankalar gün içi işlemlerinde yüz milyarlarca dolar kayıp yaşıyorlardı" ifadesini kulladı.

2008 finansal krizi sırasında, ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers iflasını açıklarken, Merrill Lynch adlı kuruluş Bank of America, Bear Stearns adlı kuruluş JPMorgan Chase ve Wachovia ise Wells Fargo tarafından satın alınmıştı.

Buffett'ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway ise 2008 finansal krizi sırasında, Goldman Sachs'in yüzde 10'unu ve nakit akışı yaşayan General Electric'in bir kısmını satın alarak piyasalara güven vermeye çalışmıştı.