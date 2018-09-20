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13:57 20 Eylül 2018
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    İsviçre / Bern / Federal Saray

    Avrupa'da üst düzey yöneticiler ücretlendirme araştırması: İsviçreliler ilk sırada

    Denis Balibouse
    Ekonomi
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    Avrupa’da üst düzey yöneticilerin (CEO) ücretlendirilmesinde, 2017’de yıllık ortalama 7.76 milyon euro kazanan İsviçreli yöneticiler ilk sırada yer aldı.

    Euro
    © Flickr /
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    Merkezi Londra'da bulunan danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson, Avrupa'daki üst düzey yöneticilerin ücretlerini araştırdı.

    Araştırmaya göre, Avrupa'da üst düzey yöneticiler arasında, 2017'de yıllık ortalama 7.76 milyon euro kazanan İsviçreli yöneticiler ilk sırada yer aldı. Yıllık 6.38 milyon euro kazanan İngiliz yöneticiler ikinci, 6.35 milyon euro kazanan Alman yöneticiler ise üçüncü oldu.

    Araştırmada, yıllık ücretlere, sabit maaş ve yöneticilerin performanslarına göre verilen teşvik primleri de dahil edildi.

    İsviçre bayrakları
    © REUTERS / Denis Balibouse
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    En fazla yıllık ücret alan yönetici, 1.88 milyon euro ile Roche İlaç Grubu'nun üst düzey yöneticisi Severin Schwan oldu. İkinci sırada ise 12.81 milyon euro ile içecek şirketi AB InBev'in üst düzey yöneticisi Carlos Brito yer aldı.

    Brito'yu İsviçre bankası UBS'in yöneticisi Sergio Ermotti, 12.52 milyon euroluk ücreti ile izledi. İlaç şirketi Novartis'in yöneticisi Joseph Jimenez, 11.58 milyon euro ile dördüncü, Alman şirketi SAP'nin yöneticisi Bill McDermott da 10.79 milyon euro ile beşinci oldu.

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