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15:12 27 Eylül 2018
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    Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Girgin ile Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi

    Katarlı şirket Türkiye'den 100 milyon dolarlık alım yapacak

    © AA / İsa Terli
    Ekonomi
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    Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli, ev güzelleştirme merkezi Tekzen ile Katar'ın en büyük perakendecisi Al Meera Holding arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde Katarlı şirketin ilk yıl 100 milyon dolara varan alım yapması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Katar Emiri Sani, Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirdi.
    © AA / Kayhan Özer
    Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacak
    Tekzen ile Katarlı Al Meera Holding arasındaki stratejik iş birliği anlaşmasının imza töreni, Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Gigin, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Cem Kızılkaya, Tekzen Finans ve Raporlama Müdürü Ayça Yıldız, Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah el Hammadi ve Al Meera Holding Ticari Direktörü Alouani Adil'in katılımı ile İstanbul'da gerçekleşti.

    Toplantıda iş birliğine ilişkin bilgi veren Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Gigin, Türkiye'de en yaygın ve ilk ev güzelleştirme merkezi olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

    ‘BİR MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE CİROSU OLAN BİR FİRMA'

    "23. senemizi kutluyoruz. Türkiye'de 59 şehirde 138 mağazamız bulunuyor. Bağlı bulunduğumuz Tekfen'in de yurt dışında çalışmaları var, bunlardan biri de Katar. Katar ile 13 senedir çalışıyoruz. Bugüne kadar 3.5 milyar dolarlık iş bitirdik. Elimizde 3 milyar dolarlık ilave iş var. Bugün de bu ilişkiden doğan bir beraberlik için bir aradayız. Al Meera Holding, Katar gıda pazarının yüzde 30'unu kontrol eden, yaklaşık yüzde 74'ü halka açık, 1 milyar doların üzerinde cirosu olan bir firma.

    Al Meera, gıda üzerine çalışan bir şirket. Katar'da 52, Umman'da 4 mağazası var. Gıda dışı kısmını da geliştirmek istiyor. Katarlı Al Meera gıda dışı ürün kategorilerinin tedarikini Türkiye'den yapacak. Bugün imzaladığımız anlaşma çerçevesinde önümüzdeki bir yıllık süre içinde Katar'a ürün tedarik edeceğiz. Bu ticaretin kapsamının artarak devam edeceğini düşünüyoruz."

    Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, right, points as Turkey's President Recep Tayyip Erdogan looks on during a welcome ceremony in Doha, Qatar, Wednesday, Feb. 15, 2017
    © AP Photo / Kayhan Ozer/Press Presidency Press Service, Pool Photo
    Körfez medyası, Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırımına tepkili
    İlk yıl 100 milyon dolarlık bir ticari hacim hedeflediklerini belirten Gigin, Tekzen olarak, Al Meera'ya gıda dışı kategoride bine yakın yerli tedarikçiden, 5 bin farklı ürün temin ettiklerini söyledi.

    Gigin, "Kalite ve fiyat uygunluğuna göre ticaret hacmimiz de şekillenecek. Al Meera sürekli yatırım yapan bir firma. Katar içinde yıldan yıla hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Bu büyümede Tekzen'in dinamiğinden ve know-how'ındanda istifade edeceğini öngörüyoruz. Bugünkü protokol bu kapsamda imzalandı" dedi.

    TÜRKİYE İLE TİCARETİ ARTIRMAMIZ VE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

    Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah el Hammadi, Katar'ın en büyük hipermarket zinciri olduklarını dile getirdi.

    Hem Katar'da hem de Katar dışındaki pazarlarda büyüme hedeflerinin bulunduğunu, Umman'da da mağazaları olduğunu aktaran El Hammadi, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Umman ciromuzun yüzde 5'ini oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda Umman'daki varlığımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz. Türkiye ile ticareti artırmamız ve iş birliğinin gelişmesi çok önemli. Çok yüksek kalitedeki Türk ürünlerini rekabetçi bir fiyatla biz Katar'a getiriyoruz. Türk iş adamları çok dinamik ve kolay anlaşabiliyoruz. Durum ne olursa olsun Türk ekonomisi çok sağlam ve biz Türk ekonomisinin kuvvetine inanıyoruz. Bu sebeple bu stratejik adımı atıyoruz. Tekzen gibi itibarlı ve güvenilir bir partnerle iş birliği yapıyoruz. Gıda dışı perakende işimizin yüzde 5'ini oluşturuyor, bunu yüzde 15'e yükseltmek istiyoruz. Yani gıda dışı perakendede yüzde 10'luk bir büyüme hedefliyoruz.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani
    © AA / Cumhurbaşkanlığı
    Türkiye ve Katar arasındaki ortaklık anlaşması yarın imzalanıyor
    ‘ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLARLIK BİR ALIM SÖZ KONUSU'

    Önümüzdeki yıl için yaklaşık 100 milyon dolarlık bir alım söz konusu olacak. Yavaş yavaş ve küçük miktarlarla başlayıp pazarın tepkisine göre aşama aşama ilerleyeceğiz. Son 18 ayda Türkiye'den ithalatımız giderek arttı."

    El Hammadi, Katar halkının Türk ürünlerinden çok memnun olduğuna işaret ederek, "Ambargo sonrası Türk markalarının marketlerdeki satış oranı yüzde 80 artış gösterdi. Katar halkının Türk ürünlerinin lezzeti ve kalitesine teveccühü var" dedi.

    El Hammadi, Türkiye'nin ve Tekzen'in gelecekte de kendileri için güçlü bir stratejik ortak olacağını ifade etti.

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    Etiketler:
    Al Meera, Tekzen, Salah Al-Hammadi, Ayça Yıldız, Cem Kızılkaya, Onur Mertoğlu, Murat Gigin, Türkiye, Katar
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