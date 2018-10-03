Kayıt
22:12 03 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    IMF: Türkiye'de aşırı ısınma işaretleri var

    IMF raporu: Finansal krizin etkileri 10 yıl sonra devam ediyor

    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Uluslararası Para Fonu (IMF), 2008 finansal krizinin etkilerinin 10 yıl geçmesine rağmen üretimden, doğum oranlarına kadar birçok alanda hala sürdüğüne işaret etti.

    IMF Direktörü Christine Lagarde
    © REUTERS / Martin Acosta
    IMF: Ufukta risk bulutları dolaşıyor
    IMF, 8-12 Ekim arasında Endonezya'da düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesinde Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun analitik bölümlerini yayımladı.

    '2008 Finansal Krizinden 10 Yıl Sonra Küresel Ekonomik Toparlanma' başlıklı bölümde, Amerikalı finans devi Lehman Brothers'ın iflasıyla başlayan krizin bugüne etkileri incelenirken, ortalama kamu borcu-gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) oranının kriz sonrasında yüzde 36'dan yüzde 52'ye yükseldiği vurgulandı.

    '24 ÜLKENİN YÜZDE 85'İNDE GSYH HALA 2009 ÖNCESİNE KIYASLA DAHA DÜŞÜK'

    Ayrıca, özellikle gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının bilançolarının varlık alım programları nedeniyle kriz öncesine kıyasla 3-4 kat arttığına işaret edilen raporda, "2007-2008 yılları arasında 18'i gelişmiş olmak üzere 24 ülke bankacılık krizleri yaşadı. Bu grubun yüzde 85'inde GSYH, 2008 krizinden 10 yıl sonra halen 2009 öncesine kıyasla daha düşük" tespiti yer aldı.

    IMF: Türkiye'de aşırı ısınma işaretleri var
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    IMF'den Türkiye açıklaması
    Rapordaki bir diğer tespit ise "2007-2008 yılları arasında bankacılık krizi yaşamayan ekonomilerin de yüzde 60'ında GSYH, finansal kriz öncesine göre daha düşük" oldu.

    Üretim seviyelerinin yanı sıra sermaye birikimi ve yatırımların da krizin etkilerinden hala kurtulamadığına işaret edilen raporda, 2008 finansal krizinin doğum oranları ve göçmenlik gibi ekonomi harici alanları da etkilediği vurgulandı. Rapora göre, kriz sonrasında gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve göçmen girişi azaldı.

    İlgili konular:

    Prof. Dr. Kozanoğlu: McKinsey ile IMF arasında benzerlikler var
    ‘McKinsey ile anlaşıp IMF MR’ından kaçıyorlar ama IMF’ye gidiş kaçınılmaz’
    Türkiye için IMF’ye gitmek McKinsey’den ucuza mı gelir?
    Etiketler:
    Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Ekonomik kriz, Uluslararası Para Fonu (IMF), Endonezya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mustafa Dedeoğlu
    Türk fotoğraf sanatçısı Dedeoğlu'ndan Rusya'da İstanbul sergisi
    Karikatür
    Rusya, Suriye'ye S-300 teslimatını tamamladı
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük Yunan adası Midilli, nasıl göç krizinin merkezine dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet