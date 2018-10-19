Çin'de ticaret savaşı etkileri: Ekonominin büyüme hızı yavaşladı

Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte küresel finansal krizden bu yana en zayıf büyümesini kaydederken, borç riskleri ve ABD ile süren ticaret savaşıyla mücadele için atılan adımların ekonomiye zarar vermeye başlaması üzerine, düzenleyici kurumlar daha fazla politika desteği taahhüt ettiler.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6.7 oranında büyüdükten sonra üçüncü çeyrekte yavaşlayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 büyüdü. Reuters anketine katılan analistler, ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 6.6 oranında büyümesini bekliyorlardı. Çin ekonomisi böylece küresel mali krizin en şiddetli seviyede olduğu 2009 yılının ilk çeyreğinden bu yana yıllık bazda en zayıf çeyrek dönem büyümesini kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Mao Shengyong, Cuma günkü konuşmasında "uluslararası durumun" Çin ekonomisinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu, büyümenin hala istikrarlı olduğunu ve yıllık yüzde 6.5'lik büyüme hedefinde ilerlediğini belirtti.

HÜKÜMETTEN DESTEK SÖZÜ

Çin hisselerinde büyük düşüş yaşanmasının ardından politika yapıcılar piyasaları yatıştırmaya çalıştı.

Çin Merkez Bankası başkanı Yi Gang, piyasadaki dalgalanmaların büyük ölçüde yatırımcı eğilimlerinden kaynaklandığını ve senedi değerlemelerinin ekonomik temellerle uyumlu olmadığını söyledi. Üst düzey düzenleyiciler ise, likidite sorunlarıyla karşılaşan firmalar ve özel sermaye şirketleri için destek sözü verdi. Yavaşlayan ekonomi, borsadaki iniş-çıkışlar ve yuanın baskı altına girmesi karşısında politika yapıcılar, önceliklerini parasal ve mali politikaları tedricen gevşeterek büyümenin karşısındaki risklerin azaltılmasına yöneltiyorlar.

'ÇİN HER ÇEYREKTE AYNI ŞEKİLDE BÜYÜYEMEZ'

© REUTERS / Carlos Barria ‘Çin basını ticaret savaşı yüzünden Trump hakkında eleştirileri yumuşatma talimatı aldı' iddiası

UBS Global Wealth Management'tan baş yatırım görevlisi Kelvin Tay'e göre, Çin'in büyümesindeki söz konusu yavaşlama durumu sürpriz değil: "Çin, ödeme gücündeki azalma ve Amerikalılarla girilen ticari çatışma gibi olgulardan kaynaklı olarak her çeyrekte 6.6 — 6.7 oranlarında büyüyemez."

SANAYİ ÜRETİMİ BÜYÜME HIZI DA DÜŞÜŞTE

GSYH verilerinin yanı sıra, Çin, yavaşlama gözlenilen başka bir ekonomik veri daha paylaştı. Yüzde 5.8 olarak belirtilen Eylül ayı sanayi üretimi, bir yıl öncesinin beklentisi olan 6 oranının gerisinde kaldı.