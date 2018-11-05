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05:32 05 Kasım 2018
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    Patates

    Kuzey Kıbrıs'ta patatesin kilosu 25 lira

    © AA /
    Ekonomi
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    Kuzey Kıbrıs'ta rekoltenin düşük olması nedeniyle patatesin kilosu 25 liraya kadar yükseldi.

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    © AA / Derviş Çömez
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    Kuzey Kıbrıs'ta patates fiyatları el yakıyor. Rekoltenin düşük olması ve mevcut patatesin de tüccarlar tarafından satın alınması fiyatları yükselti.

    Tarım Bakanı Erkut Şahali, yükselen patates fiyatları konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüksek patates fiyatlarına doğrudan müdahale edilemeyeceğini belirten Şahali, patatesin rekoltesinin düşük olması nedeniyle pazardaki ürünün miktarının azaldığını söyledi.

    Bakan Şahali, üreticinin 1 lira 20 kuruş ve 1 buçuk lira arasında ürününü pazarladığı halde ürünün az olması nedeniyle toptancıların patatesi piyasaya daha yüksek fiyatla sürdüğünü ifade etti.

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    © REUTERS / Umit Bektas
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    Fiyat artışlarına müdahale konusunda yapılanları anlatan Şahali, "Zaten geçtiğimiz yıl verim kaybı yaşayan üreticilerin kaybını bir miktar telafi edebilmelerine olanak sağlamaları için Patates Üretici Kooparetifi’ne patates ithal yetkisi verdik. Ancak yaptıkları iki girişim de henüz olumlu sonuç elde edilmedi ve getirdikleri patatesler bizim aradığımız sağlık koşullarına uygun olmadığı için KKTC'ye girişine izin verilmedi. Şu anda yeni bir ithalat girişimleri var. Ürün yola çıkma aşamasındadır. Dün bize verdikleri bilgi Türkiye'ye ek olarak Hollanda'dan da ürün getirme gayretleri vardır” dedi.

    Türkiye'den Kuzey Kıbrıs makamlarının aradığı sağlık kontrollerine uygun ürün tedarik edip ülkeye sokmanın henüz mümkün olmadığını dile getiren Şahali, “Dolayısı ile Güney Kıbrıs'a ürün satıldığı için fiyatlar yükseldi argümanı çok doğru bir argüman olmayabilir” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Patates, Kuzey Kıbrıs Tarım Bakanlığı, Erkut Şahali, Türkiye, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs
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