Pakistan, Türkiye'yi CPEC'e davet etti

Kaiser, "Pakistan, Türkiye ile ilişkilerine önem veriyor ve yeni hükümet bu ilişkileri daha ileri taşıyarak güçlendirmek istiyor" diye konuştu.
‘TÜRKİYE'NİN KATILIMI TÜM BÖLGE ÜLKELERİNİN YARARINA'
Suudi Arabistan'ın da katıldığı yaklaşık 75 milyar dolarlık projeye Türkiye'yi de geçen aylarda davet eden Kaiser, "CPEC, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Pakistan'a ekonomik anlamda faydalı olacaktır. Türkiye'nin katılımı tüm bölge ülkelerinin yararına" dedi.
Yurdakul, Kaiser'i, 14 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak Kudüs İçin Parlamenterler Birliği toplantısına davet etti.
CPEC PROJESİ
Çin ile Pakistan arasında 2014'te yapılan anlaşmayla hayata geçen CPEC, Çin'in Sincan eyaletinden başlayıp Pakistan'ın Gvadar limanında sona eriyor.
CPEC, Pakistan'ı ise Çin mallarının dünyaya açıldığı ülke haline getirirken ayrıca ülkede yeni iş alanları oluşmasını sağlayacak.
Projeye geçen aylarda katılan Suudi Arabistan ise ülkesinin en büyük ikinci petrol rafinerisini Pakistan'da kurma kararı aldı. Bu sayede Suudi Arabistan petrolü Pakistan üzerinden Çin'e daha kısa sürede ulaştırılacak.
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