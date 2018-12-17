TMB Başkanı Yenigün: Firmaların devletten alacakları çok birikti

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, kamuya iş yapan müteahhitlerin mali açıdan korunmasını talep etti. Yenigün, "Konkordato ilan eden firma sayısı 1000'i geçti. Gelinen noktada firmaların devletten alacakları çok birikti. Sadece bir kurumdan alacaklar 14 milyar lirayı aştı" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Rusya ve Afrika'da üstlenilecek projelerle yeniden 2012 yılındaki 30 milyar dolarlık rekor seviyenin yakalanabileceğini söyledi.

© AA / Ayşe Yıldız TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Devlet alacağına şahin, borcuna karga

Dünya gazetesinin haberine göre, yurtiçinde ise projelerin tasfiye ve devrini içeren kanun teklifini değerlendiren Yenigün, bunun geçmişten kalan maliyet artışlarını çözemeyeceğini, o yüzden fiyat farkı düzenlemesinin şart olduğunu belirtti.

Yenigün, "Sektörde zor durumda olan firma sayısında yaşanan artışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelişmeler sektörün finansman yapısını nasıl etkiliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bankalar bir şirkette bir yandan bir bilançoya bakarken, öbür yandan istihbarat çalışmaları da yapıyor. Tabii bu söylentiler istihbarat yönünü etkiliyor. Bu noktada Türkiye'nin gerçeklerini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi konkordato ilan eden firma sayısı 1000'i geçti. Gelinen noktada firmaların devletten alacakları çok birikti. Sadece bir kurumdan alacaklar 14 milyar lirayı aştı. Yetkililerin yılbaşına kadar ödeme yapılacağını söylemelerine rağmen, bunun ne zaman gerçekleşeceği net değil. Bankalar yılbaşı geldiğinde dönem sonu faizini alıyor. Eğer bunu almazsa da işletme negatif puana geçiyor ve banka değerlendirmesini buna göre yapıyor. Doğal olarak söylentiler bu süreci etkiliyor. Başka bir ifadeyle ortam konkordatoya gitmeye müsait, gitmemek başarı oluyor. Bu yüzden kamunun borçlarını ödemesi gerekiyor."