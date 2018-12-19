Financial Times, George Soros'u 'yılın kişisi' seçti

Londra merkezli uluslararası ekonomi ve finans gazetesi The Financial Times (FT), 2018'e veda vakti yaklaşırken yılın kişisi olarak George Soros'u seçtiğini duyurdu.

FT, küresel finans spekülasyonlarıyla birçok ekonomik krizin patlak vermesi, birçok ülkenin iflasın eşiğine gelişinin mimarı olarak kabul edilen 88 yaşındaki Soros'tan şöyle söz etti:

'Heç fon sanayinin babası, dünyanın en önde gelen hayırseverlerinden biri, küresel çapta liberal demokratik düzen kurulmasının yorulmaz destekçisi…'

Macaristan kökenli, ABD vatandaşı Soros hakkında, kurduğu Açık Toplum Vakıfları aracılığıyla dünya çapında siyasi-toplumsal karışıklıklar çıkmasında rol oynadığı iddiaları da var.

FT ise mülti milyarder spekülatörü tercih etmesini 'hem başarılarının hem de temsil ettiği değerlerin yansıması olarak' sundu.

The Financial Times’s choice of Person of the Year is usually a reflection of their achievements. In the case of George Soros this year, his selection is also about the values he represents.



FT Person of the Year: George Soros https://t.co/78NN2xevd1 via @financialtimes — roula khalaf (@khalafroula) 19 Aralık 2018

Açık Toplum Vakıfları'nın sitesi, kurucusunu "1984’ten beri finans piyasalarından elde ettiği kişisel servetinden 32 milyar doları hayırişlerine bağışlayan, dünyanın önde gelen hayırseverlerinden' diye tanıtıyor.

Özellikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık suçlamalar yönelttiği Soros'la ilgili FT, 'son dönemde Yahudi karşıtı komplo teorilerinin ve faaliyetleriyle ilgili temelsiz suçlamaların hedefi olduğu' değerlendirmesini yaptı.

FT'ye konuşan Soros "Her şeyle ilgili beni suçluyorlar, Deccal muamelesi yapıyorlar. Keşke bu kadar çok düşmanım olmasa, ama bu durumu doğru bir şeyler yaptığımın işareti olarak kabul ediyorum" dedi.