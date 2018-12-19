Financial Times, George Soros'u 'yılın kişisi' seçti

'Heç fon sanayinin babası, dünyanın en önde gelen hayırseverlerinden biri, küresel çapta liberal demokratik düzen kurulmasının yorulmaz destekçisi…'
Macaristan kökenli, ABD vatandaşı Soros hakkında, kurduğu Açık Toplum Vakıfları aracılığıyla dünya çapında siyasi-toplumsal karışıklıklar çıkmasında rol oynadığı iddiaları da var.
FT ise mülti milyarder spekülatörü tercih etmesini 'hem başarılarının hem de temsil ettiği değerlerin yansıması olarak' sundu.
The Financial Times’s choice of Person of the Year is usually a reflection of their achievements. In the case of George Soros this year, his selection is also about the values he represents.— roula khalaf (@khalafroula) 19 Aralık 2018
FT Person of the Year: George Soros https://t.co/78NN2xevd1 via @financialtimes
Özellikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık suçlamalar yönelttiği Soros'la ilgili FT, 'son dönemde Yahudi karşıtı komplo teorilerinin ve faaliyetleriyle ilgili temelsiz suçlamaların hedefi olduğu' değerlendirmesini yaptı.
FT'ye konuşan Soros "Her şeyle ilgili beni suçluyorlar, Deccal muamelesi yapıyorlar. Keşke bu kadar çok düşmanım olmasa, ama bu durumu doğru bir şeyler yaptığımın işareti olarak kabul ediyorum" dedi.
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