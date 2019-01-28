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13:59 28 Ocak 2019
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    Samsun

    Yabancıya konut satışı en çok Samsun'da arttı: 'Samsun İranlılar, Mersin Iraklılar için cazip'

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Yabancıya konut satışı 2018'de önceki yıla göre yüzde 253 ile en çok Samsun'da arttı. Samsun'u yüzde 161'lik yükselişle Ankara, yüzde 91'lik artışla Yalova takip etti. İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Büyükduman, Samsun'un öne çıkmasında İran etkisinin olduğunu belirterek, "Mersin, Irak vatandaşları için cazip" dedi.

    TÜİK istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, yabancıya konut satışı 2018'de önceki yıla göre yüzde 78.30 artarak 22 bin 234'ten 39 bin 663'e yükseldi.

    İstanbul
    © AA /
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    Yabancıların konut alımında geçen yıl en çok tercih ettiği il 14 bin 270 konutla İstanbul oldu. İstanbul'u, 7 bin 938 konutla Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa, 2 bin 133 konutla Ankara ve 2 bin 63 konutla Yalova izledi.

    Geçen yıl ilk defa bin adetlik konut satış sınırını aşan iller; bin 366 ile Sakarya, bin 344 ile Trabzon, bin 70 ile Aydın ve bin 22 ile Mersin olarak belirlendi. Türkiye genelinde 2017'de sadece 4 ilde yabancılara satılan konut sayısı bini geçerken, bu sayı geçen yıl 8'di.

    TOPLAM SATIŞIN YARISINDAN FAZLASI İSTANBUL VE ANTALYA'DAN

    Yabancıların en çok konut aldığı İstanbul ve Antalya'da satılan konut sayısı 22 bin 208'e yükseldi. Böylece toplam satışın yarısından fazlası, İstanbul ve Antalya'da gerçekleşti.

    Türkiye'den en çok konutu 8 bin 205 adetle Irak vatandaşları aldı. Iraklıların toplam satıştaki payı yüzde 20.7 oldu. Iraklıları, 3 bin 652 konut alımıyla İranlılar, 2 bin 718 adetle Suudiler, 2 bin 297 adetle Ruslar, 2 bin 199 Kuveytliler ve 2 bin 84 adetle Afganlar takip etti.

    konut, emlak
    © AA /
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    Yabancıya konut satışında geçen yıl en yüksek artış yüzde 253 ile Samsun'da kaydedildi. Samsun'da 2017'de 271 adet olan yabancıya konut satışı, geçen yıl 956'ya yükselerek bin sınırına dayandı.

    Samsun'u, yüzde 161 ile Ankara, yüzde 91 ile Yalova, yüzde 85.5 ile Bursa, yüzde 77,5 ile Sakarya ve yüzde 74.5 ile İstanbul takip etti.

    İLK 10 DIŞINDAKİ 71 İLDEKİ SATIŞ RAKAMLARI

    Yabancılara satışı gerçekleştirilen konut sayısı Ankara'da 817'den 2 bin 133'e, Yalova'da bin 79'dan 2 bin 63'e, Bursa'da bin 474'ten 2 bin 720'ye, Sakarya'da 770'den bin 366'ya, İstanbul'da 8 bin 182'den 14 bin 270'e yükseldi.

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
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    Geçen yıl en fazla artışın olduğu ve yabancıya toplam satışın yüzde 87'sinin gerçekleştiği ilk 10 içerisinde yer alan Mersin 70.5 ile 7., Antalya yüzde 69 ile 8., Trabzon yüzde 37.5 ile 9. ve Aydın yüzde 29.5 ile 10. sırada yer aldı.

    Mersin'de satışlar 600'den bin 22'ye, Antalya'da 4 bin 707'den 7 bin 938'e, Trabzon'da 978'den bin 344'e ve Aydın'da 826'dan bin 70'e yükseldi.

    İlk 10 dışında yer alan 71 ildeki konut satışı ise yüzde 121'lik artışla 2 bin 167'den 4 bin 781'e ulaştı.

    MUĞLA İLK 10'DAN DÜŞTÜ

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
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    Verilere göre, önceki yıl listede ilk 10'da bulunan Muğla, 2018'de yerini koruyamadı. 2017'de 634 satışla 9'uncu sırada yer alan Muğla, geçen yıl listede ilk 10'a giremedi. Muğla yerine ilk 10'a giren il, yüzde 253 artış kaydeden Samsun oldu.

    Sektör temsilcileri, yabancıya konut satışının 2019'da da artmaya devam edeceğini belirterek, hükümetin verdiği destek ve teşviklerin yanı sıra vatandaşlık hakkının 250 bin dolara düşürülmesinin de bu artışta etkili olacağını kaydediyor.

    'İSTANBUL DIŞI İLLER TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI'

    Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, dolar kurunun yükselmesi sonrası Türk gayrimenkul ürünlerinin ciddi avantaj içerdiğini, yabancıların daha düşük rakamlarla konut veya iş yeri alabildiğini söyledi.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    İstanbul'da konut fiyatları bir yılda yüzde 6.3 düştü
    Yurt dışına konut satışının bir nevi ihracat kalemi gibi ele alınması gerektiğini belirten Barman, vatandaşlık hakkının 250 bin dolara düşürülmesinin de bu satışlarda etkili olduğunu kaydetti. Barman, "Özellikle Körfez ve Ortadoğu ülkelerinin vatandaşları, 250 bin dolar ödeyip gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı almak için yarış halindeler" dedi.

    Yabancıların artık İstanbul dışı illeri de tercih etmeye başladığını ifade eden Barman, "Sadece gayrimenkul alıp bununla yetinme düşüncesinde değiller. Farklı bölgelerde de yatırım yapıyorlar. Samsun Ankara, Yalova ve Sapanca gibi bölgelere yakın zamanda Ordu da eklenecek. Özellikle yeşilin, suyun, denizin olduğu bölgeler dikkati çekiyor" diye konuştu.

    Barman, geçmiş dönemde Samsun'un, şu anda da Ordu'nun reklamının yapıldığını belirterek, yeşilin ve suyun olduğu her yere talebin artacağını, yabancının konut almak için doğudaki illere de gideceğini vurguladı.

    'İRANLILAR ÖZELLİKLE ATAKUM BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞTI'

    İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman da Samsun'un öne çıkmasında İran etkisinin olduğunun söylenebileceğini, İranlıların özellikle Atakum bölgesinde yoğunlaştığını söyledi.

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
    Yabancıya konut satışı ihracat sayılacak ve döviz üzerinden gerçekleşecek
    Büyükduman, "İstanbul ve Antalya'nın toplam satışların yarısını alması önemli. Turizm destinasyonu olarak da bu 2 il başı çekiyor. Bursa, Yalova, Trabzon, Sakarya, Bursa Arap turist ağırlıklı. Mersin, Irak vatandaşları için cazip" dedi.

    Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal ise yabancıya konut satış adedinin 40 bine yaklaştığını hatırlatarak, pazarın hızla büyüdüğünü vurguladı.

    Büyümede devlet desteğinin katkısına işaret eden Akbal, "Ancak net döviz girdisinde birçok sektörün önünde olmamıza rağmen ihracatçı teşviklerinden faydalanamıyor olmamız hızımıza ket vuruyor. Bu konuda sektör olarak bir düzenleme, yurt dışı tanıtım ataklarında bir destek bizi daha hızlı yukarılara taşıyacaktır" diye konuştu.

    Etiketler:
    konut, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Irak, İran, Türkiye
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