Deutsche Bank ile Commerzbank birleşme görüşmelerini doğruladı, işten çıkarma endişesi arttı

Deutsche Bank ve Commerzbank birleşme görüşmelerinde bulunduklarını doğruladılar. Bankaların bu açıklamaları Alman sendikasının olası işten çıkarma konusunda endişelenmesine ve analistlerin birleşmenin faydalarına dair sorularına neden oldu.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Deutsche Bank yaptığı açıklamada, "Ortaya çıkan fırsatlar ışığında, Deutsche Bank'ın yönetim kurulu stratejik seçenekleri gözden geçirmeye karar verdi" dedi.
Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, çalışanlarına Deutsche'nin "Küresel ağa sahip güçlü sermaye piyasasıyla küresel banka olmayı" hedeflediğini söyledi.
ANLAŞMAYA VARILMA OLASILIĞI ARTTI
Sewing birçok faktörün hala birleşmeyi engelleyebileceğini söylerken, Deutsche sözcüsü görüşmelerin bir süre devam etmesini beklendiğini söyledi. Commerzbank sonucu ucu açık olarak nitelendirdi.
Alman hükümeti, 2008 mali krizinden bu yana sürdürülebilir kâr elde etmek için uğraşan Deutsche Bank'ın durumuyla ilgili endişeleri göz önüne aldığında birleşmeyi istiyor.
İki banka birleşmesi durumunda, Alman bireysel bankacılık piyasasının beşte birini elinde bulunduracak. Deutsche'nin 91 bin 700 ve Commerzbank'ın 49 bin olmak üzere iki bankanın şu anda dünya çapında 140 bin 700 çalışanı bulunuyor.
BİRLEŞME KARARINA İTİRAZ: ON BİNLERCE ÇALIŞAN RİSK ALTINDA
Almanya'nın Verdi sendikası, on binlerce çalışanın risk altında olduğunu ve birleşmenin katma değer yaratmadığını söyleyerek birleşmeye karşı itirazlarını tekrarladı.
New York merkezli Viola Risk Advisors'da risk yönetimi konusunda uzmanlaşmış analist David Hendler, Commerzbank'ın perakende ve küçük ve orta ölçekli işletme müşterilerini Deutsche'ye eklemenin yalnızca sınırlı faydalarının olacağını söyledi.
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