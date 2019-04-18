Türkiye ve İran, ABD yaptırımlarını aşacak 'özel ödeme mekanizması' kuracak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ile birlikte 'Instex' benzeri bir ödeme mekanizması kuracaklarını söyledi. Söz konusu mekanizma ABD yaptırımlarını aşarak İran'la ticarete izin veriyor.

© REUTERS / Raheb Homavandi/File Photo Almanya, Fransa ve İngiltere ABD yaptırımlarını bypass edecek ödeme mekanizması kurdu

Türkiye’de gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrasında Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere açıklamada bulunan Zarif, Türkiye ile başta ekonomi olmak üzere birçok konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Ankara’nın ABD’nin İran aleyhinde uyguladığı yaptırımlara karşı olduğunu belirten Zarif, "Türkiye ile beş konuda antlaşmaya vardık. Tercihli tarife, enerji alanında işbirliği, banka, ortak para kullanımı ve Instex benzeri bir mekanizmanın kurulması antlaşmaya vardığımız konular arasında. Ben ve Türkiyeli mevkidaşım (Mevlüt Çavuşoğlu) özel olarak bu maddelerin takipçisi olacağız” dedi.

Çavuşoğlu da dün Zarif ile yaptıkları görüşmede Instex gibi mekanizmaların nasıl kurulabileceğini değerlendirdiklerini söylemişti.

INSTEX NEDİR?

Avrupa’da Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler ABD yaptırımlarını aşarak İran ile dolar dışı para birimlerinde ticaret yürütebilmek için Instex mekanizmasını oluşturmuştu.

Başta İran'ın sattığı petrol ve doğalgaz ile eş değerde Avrupa'da üretilen malı satın almasını sağlayacak mekanizma olarak tasarlanan Instex’in daha sonra kapsamı daraltıldı.

'SURİYE'DEKİ SİYASİ SÜRECİ ELE ALDIK'

Cevad Zarif, ayrıca Türk yetkililer ile ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini de aktardı. Zarif, "Şam’da yaptığım görüşmeler sonrasında Suriye’deki ABD varlığı ve diğer konuları Türk yetkililer ile de görüşme fırsatım oldu. Suriye’deki siyasi süreci ve İdlib konularını ele aldık” ifadelerini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın daveti üzerine Şam’ı ziyaret eden Cevad Zarif, bu ziyaretin ardından dün Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.