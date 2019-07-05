Otomotivde satışlar durma noktasında

ÖTV ve KDV indiriminin son günü olan 30 Haziran'dan bu yana otomobil satışlarının durma noktasına geldiği belirtiliyor. Otomotivciler üretimde azalma, bayi tarafında ise şirket kapanmaları ve istihdam kaybı yaşanmasından endişe ediyor.

Otomotiv sektörü temsilcileri, geçen yıl kasım ayında başlayan ve bu yıl 30 Haziran’a kadar uzatılan ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesinin, otomotiv sektöründe satışları durma noktasına getirdiğini dile getiriyor.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre , teşviklere rağmen yılın ilk yarısında yüzde 45 daralarak 195 bin 144 adetlik satış adedine gerileyen pazarda, ÖTV ve KDV indiriminin sona erdiği 30 Haziran’dan bu yana ise satışların adeta adeta durduğu belirtiliyor.

Bu yılın beklentilerin altında kapanacağını öngören otomotivciler, satışlardaki kayıpların üretim adetlerine de olumsuz yansıyacağını, özellikle bayi tarafında şirket kapanmaları ve istihdam kaybı yaşanmasından endişe ediyor.

'ÜRETİM SÜRECİNE DE OLUMSUZ YANSIYACAK'

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Otomotivde mevcut yatırımların korunması, eko-sistemin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve yeni yatırımların çekilebilmesi için iç pazarın cazibesi çok önemli bir etken. İç pazar, yılın başından bu yana vergi indirimi desteğine rağmen yüzde 45 geriledi. ÖTV ve KDV indirimlerinin sona ermesi ile de satışlar adeta durdu. İç pazarın mevcut durumunu koruyabilmesi için otomotiv sektörünün tüm paydaşları olarak ortak beklentimiz, destek programlarının süreç boyunca devamının sağlanması. Söz konusu desteğin devam ettirilmemesi sanayinin üretim adetlerine de olumsuz olarak yansıyacak."

'ŞİRKETLER KAPANACAK, İSTİDAM AZALACAK'

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da ÖTV ve KDV desteğinin sonlanması nedeniyle sektörünün yılı beklentilerin altında kapatacağına dikkat çekti.

Şahsuvaroğlu, "Özellikle yetkili satıcılık müesseselerinin bu adetler ile yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olamayacak ve hem şirket kapanmaları hem de yoğun emeklerle kazandığımız istihdam kayıpları yaşanması gündeme gelecek" dedi.

ÖTV ve KDV indirimlerinin devam ettirilmesinin önemine vurgu yapan Şahsuvarolu, "İlk altı ay gerçekleşmelerine baktığımızda bu desteklerin artarak devam etmesinin son derece kritik olduğunu sektörümüz adına belirtmemiz lazım. Bugün tamda uçurumun kenarında durmaktayız, bu desteklerin azalması sektörün dengesini bozar, desteklerin artarak devam etmesi ise bizi uçurumun kenarından almasa da düşmemize engel olur" ifadesini kullandı.