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09:00 10 Temmuz 2019
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    Yumurta

    Türk yumurtası Afrika yolcusu

    © REUTERS / Francois Lenoir
    Ekonomi
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    Yumurta ihracatının yüzde 70’ini Irak’a yapan Türk yumurtacılar, bu pazarın kapanmasıyla zor günler geçiriyor. Boşluğu Afrika ile doldurmak isteyen yumurtacılar direkt taşıma desteği istiyor.

    Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre Türkiye’nin yumurta ihracatında yüzde 70’i aşkın oranla en önemli pazarı olan Irak, mayıs ayından bu yana Türkiye’den yumurta alımını durdurdu.

    © İHA /
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    Bu süreçte yumurta fiyatı üreticide 40 - 45 kuruş aralığından 20 kuruşa düştü. Bazı üreticiler 17 kuruştan da satış yapıyor. Yumurta üreticileri, Irak’a kapanan ihracat yolunun bir kısmını, Afrika’ya yapacakları atılım ile kapatmak istiyor. Ancak bu güzergahta bazı sorunlar olduğunu belirten Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, devletten ‘direkt’ transit gemi taşımacılığı için destek istediklerini söyledi.

    KESİMHANE DESTEĞİ

    Afyon, “Afrika için girişimlerimiz sürüyor ama sonuç alamıyoruz. Lojistikte yetersiz kalıyoruz. Yeterli tarih aralığında oraya ulaşamıyoruz. Gemiler limanlara uğraya uğraya gidiyor ama bizim direkt transit gemi taşımacılığına ihtiyacımız var” dedi.

    Yumurtacı olarak tek bir gemiyi dolduramadıklarını belirten Afyon, yarım dolu geminin üzerini dolduracak yumurta ve pazara direkt ulaşımın yumurtacıya önemli destek sunacağını dile getirdi.

    İbrahim Afyon, Afrika pazarında tutunabilmek için bölgeye düşük fiyattan girmek durumunda kalacaklarını anlatırken, mevcut piyasada da fiyatların çok düşük kaldığını ifade etti.

    Yumurta
    © REUTERS / Francois Lenoir
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    Irak pazarının kalan kısmını ise telafi etmek için arz konusunda yeni planlamalar yapılacağını anlatan Afyon, “Civciv girişlerinden başlayarak kapasitelerin azaltılması gerekiyor. Şu anda da ticari ömrü dolan hayvanların kesime gönderilmesi gerekiyor. ancak kesimhaneler, kilogram başına 2.5 lira düzeyinde olan ücreti ödemedikleri, neredeyse bedelsiz kesim yapmak istedikleri için üretici hayvanını çıkarmıyor. Bunun için de bir destek bekliyoruz” dedi.

    'MARKETTE SATILAN 30'LU YUMURTANIN FİYATI 9 LİRA OLMALI'

    Yumurta tane fiyatının bazı üreticilerde 17 kuruşa kadar düştüğünü hatırlatan İbrahim Afyon, markette satılan 30’lu yumurtanın fiyatının üzerine eklenecek kar ile birlikte 9 liradan satılması gerektiğini söyledi. Afyon, bunun üzerindeki fiyat bandının mevcut piyasa koşullarında sorunlu olduğunu dile getirdi.

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    'SERTİFİKA İSTEYİN'

    Fiyat farkının yumurtanın ‘gezen tavuk’ ‘organik yumurta’ gibi özelliklerini belirleyen kodlarıyla (0-1-3) ortaya çıktığını belirten Afyon, “Organik bandında da fiyat gereksiz yüksek. Bu şekilde satılan yumurtadan emin olmak isteyen tüketici ısrarla sertifikasını istemeli. Yoksa çoğu ürünün böyle olmadığını ve fiyatın yüksek olduğunu bilmeli” dedi.

    Etiketler:
    Fiyat, Ekonomi, ihracat, ithalat, Afrika, Türkiye, Irak, Yumurta
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