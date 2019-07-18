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01:46 18 Temmuz 2019
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    Gazprom

    Ukrayna'da Rusya'dan gaz transiti olmayışının yol açabileceği 'gerçek bir felaket' senaryosu gündemde

    © AFP 2019 / SERGEY BOBOK
    Ekonomi
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    Eski Ukrayna Ekonomi Bakanı Viktor Suslov, Rus gazı transitinden yoksun kalınması durumunda Ukrayna'yı gerçek bir teknolojik felaket beklediğini belirtti.

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    Ukraynalı NewsOne televizyonuna konuşan Suslov, Rus gazı transitinden yoksun kalınması durumunda Ukrayna’yı gerçek bir teknolojik felaket beklediğini kaydetti.

    Kiev’in Rusya’dan gaz transiti olmadan gaz boru hatlarında gerekli basıncı koruyamayacağına dikkat çeken Suslov, normal çalışması için sistemden 45 milyar metreküp gaz geçmesi gerektiğini vurguladı.

    Suslov, "Sistem 10 milyar metreküple çalışamayacak, zira boruların çapı büyük. Bu da Ukrayna’nın bazı bölgesinin gaza erişimini tamamen yitireceği anlamına geliyor. Basıncı korumak için işletmeleri, hatta kentleri devre dışı bırakmak gerekecek" uyarısında bulundu.

    Almanya ve Rusya’nın Ukrayna’dan geçen transitin belli bir seviyede korunacağını vurguladıklarını hatırlatan Suslov, bu bağlamda Kiev’e müzakereleri sorumlu bir şekilde yürütme ve dikkatsizce açıklamalara izin verilmemesi çağrısında bulundu.

    Donbass
    © Sputnik / Andrey Stenin
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    Rusya’dan Ukrayna’ya gaz sevkiyatını ve Ukrayna üzerinden transit sevkiyatları kapsayan kontratların süresi yılsonu sona eriyor.

    Kiev Kasım 2015’ten bu yana Rus enerji şirketi Gazprom’dan gaz alımlarından vazgeçerek, depolarına Avrupa’ya sevk edilen Rus gazını Slovakya, Macaristan, Polonya gibi ülkelerden alarak dolduruyor.

    Ukraynalı yetkililer birçok kez Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmayı başardıklarını açıklasa da birçok bürokrat ve politikacı, Avrupa’dan yapılan alımların Rusya’dan yapılan doğrudan sevkiyatlara göre daha pahalıya geldiğine dikkat çekmişti.

    Gazprom
    © Sputnik /
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    Geçen haziranda Gazprom Başkanı Aleksey Miller, şirketin Ukrayna’ya gazı şu anda aldığı fiyatlardan daha ucuza vermeye hazır olduğunu, böylelikle nihai tüketicilere ulaşacak gaz fiyatının yüzde 25 oranında düşeceğini belirtmişti.

    Ancak Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Pazarlama Müdürü Yuriy Vitrenko, Rus gazının fiyatının zaten yüzde 100 abartıldığını ileri sürerek, bu teklifi ‘tuhaf’ olarak değerlendirmişti.

    Etiketler:
    Viktor Suslov, Gazprom, Aleksey Miller, Doğalgaz, Ukrayna, Rusya
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