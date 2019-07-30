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13:25 30 Temmuz 2019
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    Albayrak: Kredi faizlerinde bu haftadan itibaren indirim göreceğiz

    © AA /
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" diyen Albayrak, Kurban Bayramı tatiline ilişkin olarak da "Tatilin uzatılmasına olumlu bakmıyorum" ifadesini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemine dair bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

    Gelecek yılın, bugün yaşananların meyvesinin toplanacağı iyi ve başarılı bir yıl olacağını kaydeden Albayrak, "Türkiye tarihi bir yılı etkin ve başarılı bir şekilde yönetti" görüşünü dile getirdi.

    Albayrak'ın toplantıda verdiği mesajlardan öne çıkanlar şöyle: 

    Donald Trump
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    Trump: AB ve Çin faizleri indirirken FED hiçbir şey yapmıyor
    ‘BU HAFTADAN İTİBAREN KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM GÖRECEĞİZ’

    - Türkiye bir faiz indirimi sürecine girdi. Bu haftadan itibaren kamu bankaları basta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz.

    ‘ENFLASYON YIL SONU HEDEFİN ALTINDA OLACAK’

    - 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 15,9 hedefinin altında olacak. 

    - Merkez Bankası yedek akçesinin hazineye aktarılmasının para basmayla alakası yok

    ‘BORÇ YAPILANDIRMASINDA İHTİYACA GÖRE ADIM ATILABİLİR’

    - Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir. 

    ‘EN KÖTÜ GERİDE KALDI’

    - Türkiye olumsuz süreci güçlü bir şekilde püskürttüğü bir döneme girdi. En kötu geride kaldı. Bağışıklık sistemini 1 yıl öncesine göre çok daha güçlü inşa etmiş bir Türkiye var.

    ‘HAZİRANDA İLK KEZ YILLIK CARİ FAZLA VERİLECEK’

    © AA / Metin Aktas
    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar Merkez'in faiz indirimini kredi faizlerine yansıtsın
    - Haziran ayında ilk kez yıllık cari fazla verilecek. Turkiye'nin bütçe ve bütün diğer ekonomik hedefleri açısından yılın ikinci yarısı çok daha pozitif olacak.

    ‘KIDEM TAZMİNATINDA HERKESİN KAZANACAĞI FORMÜL’

    - Türkiye kıdem tazminatında adım atmalı. Paydaşların hepsinin kazanacağı bir formül geliştirilecek. Turkiyenin bu yüzyılını dönüştürecek bir reform olacak.

    ‘ÖTV ARTIŞI ÇALIŞMASI YOK’

    - Şu anda spesifik bir ÖTV artışı çalışmamız yok.

    - Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek. Büyüme 2019 hedefine yakın olacak. 2019 yılı faiz ödemesi, bütçeye konan rakamın altında kalacak. 

    ‘YAPTIRIM KONUSU MİNİMİZE OLDU’

    Avrupa Merkez Bankası
    © AP Photo / Michael Probst
    Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi
    - ABD yaptırımları konusunun olusturduğu baskı minimize oldu. Yapılan açıklamalar sürecin daha pozitif cereyan ettiğini gösteriyor.

    - Sonbaharda bir vergi reformu çalışmamız olacak. Vergide adaleti daha da iyileştirecek çalışmalar yapıyoruz

    ‘2020'DE DENGELENME DAHA DA OTURACAK’

    - 2020 enflasyonun daha da stabilize olduğu bir yıl olacak. 2020'de ekonomideki dengelenme daha da oturacak. 2021 ve sonrası Türkiye'nin ayakları üstünde durduğu bir yıl olacak.

    ‘BAYRAM TATİLİNİN UZAMASINA OLUMLU BAKMIYORUM’

    - Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmıyorum.

    Etiketler:
    Yaptırım, ABD, Banka, tatil, Kurban Bayramı, indirim, Faiz, Berat Albayrak
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