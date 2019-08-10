Rusya, Suudi Arabistan'a buğday ihraç edebilecek

Suudi Arabistan’ın ithal buğdayda aradığı talepleri yumuşattığını belirten Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Rusya’nın kraliyete buğday ihraç etme imkanını elde ettiğini kaydetti.

Rosselhozdan’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, "Giriş yapan buğdaya taleplerin yumuşadığına dair Suudi Arabistan’dan resmi teyit aldık" ifadeleri yer aldı.

Daha önce Suudi Arabistan Tahıl Örgütü'nün (Saudi Grains Organization, SAGO) ithal buğdayda süne oranının sıfır olması talebinden vazgeçeceği bildirilmişti. Bir sonraki ihaleden başlayarak hasar oranı yüzde 0.5’i geçmeyen buğdaya izin verilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan, Rus arpasının en büyük alıcılarından biri.