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    Volkswagen

    Sofya'dan Volkswagen'a tepki: Yeni fabrika için Türkiye'yi seçmesi, Balkan ülkelerine son derece olumsuz mesaj olur

    © AA /
    Ekonomi
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    Volkswagen'a yeni fabrika için Türkiye yerine Bulgaristan'ı seçmesi için öncekinden daha iyi teklif sunacaklarını söyleyen eski Devlet Başkanı Plevneliev, "Türkiye’nin tercih edilmesi, Balkan ülkelerinde demokrat düşüncedeki tüm insanlar açısından son derece olumsuz mesaj olur" iddiasında bulundu.

    Volkswagen
    © AFP 2019 / Fred DUFOUR
    Bulgaristan: Volkswagen'in kuracağı fabrika için Türkiye'ye karşı avantajımız var, hâlâ yarıştayız
    Alman otomobil devi Volkswagen’in yeni yatırımı için Türkiye’yi tercih ettiği haberleri sonrası, fabrikaya evsahipliği yapmaya talip olan Bulgaristan'da değerlendirmeler yapılıyor. 

    Yeni Volkswagen fabrikası için Türkiye ile yarışta olan Bulgaristan'da Başbakanı Boris Borisov hala şanslarının yüksek olduğunu söylemesinin ardından eski Devlet Başkanı Rosen Plevneliev, Volkswagen’e öncekinden daha iyi teklif sunacaklarını belirtti.

    NOVA televizyon kanalına konuşan Plevneliev, şunları söyledi:

    The logo of German carmaker Volkswagen (VW) is pictured at the company's head quarters on November 22, 2016 in Wolfsburg, northern Germany.
    © AFP 2019 / Ronny Hartmann
    Alman kamu yayıncılık kurumu ARD: Volkswagen, Ankara'dan istediği tavizleri aldı, yatırımı Türkiye'ye yapacak

    'EN UYGUN TEKLİFİ SUNABİLİRİZ'

    "Bulgaristan yeni Volkswagen fabrikasının topraklarında kurulması için yarışmaya devam etmekle kalmıyor. Ülkemiz, sürecin lehimize gelişmesini sağlayabilecek avantajlara sahip. Teklifimizi optimize etmenin yolunu bulduk. Yakında Bulgaristan, öncekinden çok daha güzel teklif sunacak."

    'AB VE NATO ÜYELİĞİMİZDEN GURUR DUYDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ'

    Volkswagen
    © AFP 2019 / Fred DUFOUR
    Volkswagen yeni fabrikayla ilgili nihai kararı henüz almadı
    Bulgaristan’ın bu projenin kendi topraklarında gerçekleştirilmesi için elindeki tüm yasal yöntemleri  kullanmaya devam edeceğini vurgulayan eski devlet başkanı, "Böylece Volkswagen’e AB ve NATO üyeliğimizden gurur duyduğumuzu ve kendilerine en  uygun teklif  sunacağımızı göstermiş olacağız" dedi.

    Fabrikanın inşası için Türkiye’nin seçilmesinin ‘Balkan ülkelerindeki  demokrat düşüncede olan tüm insanlar açısından son derece olumsuz mesaj olacağı' yorumunu getiren Plevneliev, Alman otomobil devinin Türkiye’nin teklifini kabul etmesinin şirketin çıkarlarına olmadığını savunarak şöyle devam etti:

    'BULGARİSTAN ÖNGÖRÜLEBİLİR ŞEKİLDE DAVRANAN ÜLKE'

    Volkswagen'den Ford ile 'otonom araçlar' ittifakına yeşil ışık
    © DHA /
    Volkswagen'den Ford ile 'otonom araçlar' ittifakına yeşil ışık

    "Seçim yapılması gereken durum aslında şudur: Bir yanda üretim maliyeti açısından daha uygun ve çekici teklif sunan, çok daha öngörülebilir bir şekilde davranan, hem AB hem de NATO üyesi Bulgaristan var, diğer yanda ise tüm sorunlarıyla uğraşan Türkiye..."

    Daha önce Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov da Türkiye’nin otomotiv sektöründe daha deneyimli olduğunu, ancak evsahipliği için rekabet edenler arasında Bulgaristan’ın fabrikaya iki faklı yer öneren tek ülke olduğunu dile getirmişti.

    Etiketler:
    Rosen Plevneliev, Türkiye, Bulgaristan, fabrika, Volkswagen, Balkan ülkeleri, Almanya
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