Yeni Zelanda’da 'yeni' bir devir: Maaşlar kripto para olarak ödenecek

Kripto Para Haber'den Özgün Çağlar Deniz'in aktardığına göre, karar, maaşların bu yeni yolla alınabilmesi için birtakım şartlar koşuyor.
SERBEST MESLEK SAHİPLERİNİ KAPSAMIYOR
Karar yalnızca maaşlı çalışanlar için geçerli ve periyodik hizmetler, komisyonlar ve ek avantajlar için yapılan ödemeleri de içeriyor. Fakat serbest meslek sahipleri, yeni kararın bir parçası olamayacak.
Karar aynı zamanda bir kilitlenme süresine tabi olan herhangi bir kripto varlığının kullanılmasına da izin vermiyor. Kullanılacak kripto varlıkların bir para birimi gibi işlev görmesi gerekiyor.
Koşullardan en belirgin olanı ise 'kripto varlığının değerinin bir veya daha fazla fiyat para birimine bağlanmasını' gerektiren kısım oldu.
Yeni Zelanda, kripto sektörünün düzenlenmesi ve vergilendirilmesi için büyük çaba harcayan ülkeler arasında yer alıyor.
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