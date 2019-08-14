Yeni Zelanda’da 'yeni' bir devir: Maaşlar kripto para olarak ödenecek

Yeni Zelanda İç Gelir Dairesi tarafından yayımlanan karara göre, 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeyle kripto paralar artık yasallaştırılacak ve çalışanlar bu paralarla maaş alacak.

Kripto Para Haber'den Özgün Çağlar Deniz'in aktardığına göre, karar, maaşların bu yeni yolla alınabilmesi için birtakım şartlar koşuyor.

SERBEST MESLEK SAHİPLERİNİ KAPSAMIYOR

Buna göre, maaşların gelir vergisi gerekliliklerine tabi olması için işçilerin normal maaşını oluşturan ödemeler olmalı ve sabit bir miktar olmalı. Bu, hisse senetleri gibi diğer ödeme türlerinin bu kuralın altına girmediği ve kripto para olarak ödenemeyeceği anlamına geliyor.

Karar yalnızca maaşlı çalışanlar için geçerli ve periyodik hizmetler, komisyonlar ve ek avantajlar için yapılan ödemeleri de içeriyor. Fakat serbest meslek sahipleri, yeni kararın bir parçası olamayacak.

Ayrıca bir borsada doğrudan fiyat para birimine çevrilemeyen hiçbir kripto parayla ödeme yapılamayacak.

Karar aynı zamanda bir kilitlenme süresine tabi olan herhangi bir kripto varlığının kullanılmasına da izin vermiyor. Kullanılacak kripto varlıkların bir para birimi gibi işlev görmesi gerekiyor.

Koşullardan en belirgin olanı ise 'kripto varlığının değerinin bir veya daha fazla fiyat para birimine bağlanmasını' gerektiren kısım oldu.

Yeni Zelanda, kripto sektörünün düzenlenmesi ve vergilendirilmesi için büyük çaba harcayan ülkeler arasında yer alıyor.