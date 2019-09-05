ABD-Çin ticaret görüşmelerinin bir sonraki turu Washington'da yapılacak

Görüşmede iki taraf da '13'üncü Çin-ABD Ticaret ve Ekonomik Yüksek Düzeyli Müzakerelerinin' ABD'nin başkenti Washington'da yapılması için anlaşarak, daha önceki yakın iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.
Açıklamada, iki taraftan yetkililerin, müzakere için iyi şartların oluşturulması adına pratik eylemlere geçilmesi ve ortak çaba harcanması gerektiğini düşündüğü de kaydedildi.
Gelecek ay yapılacak müzakerede önemli ilerlemeler kaydedilmesi için hazırlıkların tamamlanması noktasında ise bu ay ortasında samimi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce ülkesinin Çin ile ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak bir anlaşma yapmak için henüz hazır olmadığını söylemişti.
Çin para birimi yüenin son haftalarda dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine ABD Hazine Bakanlığı ise Çin'i 'döviz manipülatörü' olmakla suçlamıştı.
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