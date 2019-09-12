Rusya Maliye Bakanı Siluanov'dan, Avrupa bankalarını 'fazla' paradan kurtarma önerisi: Bize versinler

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, negatif faiz uygulandığı Avrupa’daki bankaları kurtarmak için bir yöntem önerdi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün düzenlenen Finansal Forumu’nda, Rus VTB bankasının Başkanı Andrey Kostin, "Her şey ölçülü olmalı. Buna, Merkez Bankası’nın enflasyonu durdurmak için attığı adımlar da dahil, çünkü çok düşük enflasyon, üstelik deflasyon ekonomik büyüme için çok tehlikeli olabilir. Bugün Avrupa’daki bankalar tam anlamıyla ölüyor. Bence bunun sebebi, sıfır düzeyinde olan faizler. Bu, aslında büyümeyi hızlandırmak için büyük bir sorun" dedi.

Maliye Bakanı Siluanov, gülümseyerek, "Bize kredi versinler" diye teklif etti.

VTB Başkanı da gülerek, "Evet. Güzel fikir" dedi.

Avrupa Merkez Bankası, mevduat faizini eksi yüzde 0.4’ten eksi yüzde 0.5’e çekmişti. Politika faizi yüzde 0 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0.25'te bırakılmıştı.