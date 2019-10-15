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    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin ve Suudi Kral Abdülaziz OPEC+ işbirliği anlaşması imzaladı

    © Sputnik / Aleksey Nikolsky
    Ekonomi
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    Rusya ile Suudi Arabistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü Riyad ziyareti sırasında uzun vadeli OPEC+ işbirliği anlaşması imzalandı.

    © Sputnik / Алексей Никольский
    Putin: Suudi Arabistan’la işbirliğimiz Ortadoğu’da güvenlik ve enerji alanında istikrara yönelik
    Putin'in küresel petrol fiyatlarına istikrar kazandırma ve İran'la yaşanan bölgesel gerilimleri azaltma amacıyla yaptığı ziyaret kapsamında Suudi Arabistan ile Rusya arasında başta enerji olmak üzere çeşitli alanlarda milyarlarca dolarlık 20 işbirliği anlaşması imzalandı.

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı törende imzalanan anlaşmalar arasında 'OPEC+ kapsamında uzun vadeli işbirliği sözleşmesi' ön plana çıktı.

    OPEC+, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ile örgüte üye olmayan 10 ülkeyi kapsıyor. Rusya, OPEC üyesi olmamasına rağmen Rusya ve Suudi Arabistan'ın ekonomisinde zarar veren 2014 yılındaki ekonomik durgunluk sonrası petrol tedarikini ve fiyatlarını sınırlamak için OPEC'le yakın işbirliği yapmıştır.

    'İKİ ÜLKE EKONOMİSİNE FAYDA SAĞLAYACAK'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007’den beri ilk kez ziyaret edeceği Suudi Arabistan’a iniş yaptı. Rus lider havalimanında törenle karşılandı.
    © Sputnik / Aleksey Nikolsky
    Putin, 2007’den beri ilk kez Suudi Arabistan’da
    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Suudi Arabistan ile Rusya'nın 20 iş birliği anlaşması imzaladığını belirterek, bu anlaşmaların iki ülke ekonomisine fayda sağlayacağını vurguladı.

    Bin Selman, petrolün, yakın gelecekte dünya ekonomisinin büyümesinde temel bir unsur olarak kalmaya devam edeceğini kaydetti.

    İmzalanan belgeler arasında 'enerji alanında iş birliği protokolü', 'kültür ve sağlık alanında iş birliği mutabakat zaptı'nın yanı sıra iki ülke vatandaşlarına yönelik vize rejiminin basitleştirilmesini öngören belge de bulunuyor.

    İki ülke ayrıca, uzay uçuşları ve küresel uydu seyrüsefer sistemi alanında işbirliği için niyet beyanı da imzaladı.

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    Etiketler:
    Riyad, Vladimir Putin, Suudi Arabistan, Rusya
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