İmamoğlu, Londra'da dünya devi yatırım ve finans şirketleriyle buluşacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13-15 Kasım'da Londra'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirip önemli görüşmeler yapacak. Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı ziyaret edecek olan İmamoğlu, aralarında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi Group, HSBC, BlackStone, Bridgepoint Capital Group’un da olduğu dünya devi yatırım ve finans şirketleriyle buluşacak.

Londra'ya iki günlük çalışma ziyareti yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile görüşecek. İmamoğlu, ziyareti süresince dünyanın en önemli yatırım bankaları ve fonlarıyla bir araya gelecek.

Yarın gece Londra’ya varacak olan İmamoğlu, 14 Kasım Perşembe gününe Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaretle başlayacak. Ardından, Chatham House (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) ile bir toplantı gerçekleştirip, Enstitü Başkan Yardımcısı Sir Simon Fraser ile görüşecek olan İmamoğlu, Sadık Han'ı makamında ziyaret edecek.

Bloomberg TV'ye röportaj verecek

İmamoğlu, aynı gün Bloomberg TV’ye de bir röportaj verecek ve İstanbul vizyonunu anlatacak, akşam da CHP Londra Birliği’nin organize ettiği toplantıya katılıp İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarıyla sohbet olanağı yakalayacak.

Londra'da çok sayıda ikili temas da gerçekleştirecek olan İBB Başkanı, cuma günü ‘Yuvarlak Masa Kahvaltılı Çalışma Toplantısı’ çerçevesinde, çeşitli finansal ve yatırım kurumlarının yöneticileri ile aynı masa etrafında buluşacak.

Finans ve yatırım dünyasının temsilcileriyle ikili görüşmeler

İmamoğlu, bu buluşmada finans ve yatırım dünyasının temsilcileriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

İmamoğlu’nun görüşme yapacağı, aralarında dünyanın en büyüklerinin de yer aldığı, yatırım ve finansal kuruluşların bazıları şöyle: