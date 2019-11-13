Musk: Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak

Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre, dün Berlin'de katıldığı bir ödül verme töreninde konuşan Musk, kentte bir fabrika kurmayı planladığını söyledi.
© REUTERS / Michele Tantussi
Musk, fabrikayı Brandenburg eyaletinin sınırlarının yakınında bulunan ve açılması gelecek seneye ertelenen Berlin yeni havalimanının yakınında kurmayı planladığını belirtti.
Twitter üzerinden de açıklama yapan Musk, ‘yeni fabrikanın, Model Y ile başlayan bataryalar, güç aktarma organları ve araçlar üreteceğini’ yazdı.
Will build batteries, powertrains & vehicles, starting with Model Y— Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019
Berlin ve Brandenburg yetkilileri açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
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