Rusya, Ukrayna ve Avrupa Komisyonu gaz transiti konusunda istişarelerde bulundu

Rusya, Ukrayna ve Avrupa Komisyonu’nun gaz transitiyle ilgili teknik düzeyde üçlü istişareler gerçekleştirdikleri ve tarafların önümüzdeki günlerde ikili düzeyde görüşmelere devam edeceği belirtildi.

Sputnik’e konuşan Avrupa Komisyonu’ndan bir kaynak, ilgili tarafların üst düzey yetkililerinin katılımıyla üçlü istişareler gerçekleştiğini belirtti.

Kaynak, tarafların bu istişarelerden sonra yakın bir zamanda görüşmelere ikili düzeyde devam edilmesi konusunda anlaştıklarını ve bunun önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini kaydetti.

Kaynak, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin teknik düzeyde mi yoksa bakanlık düzeyinde mi olacağı konusuna açıklık getirmedi.