Rusya, Ukrayna ve Avrupa Komisyonu gaz transiti konusunda istişarelerde bulundu

Sputnik’e konuşan Avrupa Komisyonu’ndan bir kaynak, ilgili tarafların üst düzey yetkililerinin katılımıyla üçlü istişareler gerçekleştiğini belirtti.
Kaynak, tarafların bu istişarelerden sonra yakın bir zamanda görüşmelere ikili düzeyde devam edilmesi konusunda anlaştıklarını ve bunun önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini kaydetti.
Kaynak, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerin teknik düzeyde mi yoksa bakanlık düzeyinde mi olacağı konusuna açıklık getirmedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)