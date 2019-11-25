TMSF Başkanı: Bize emanet edilen firmaları basiretli tüccar mantığıyla yönetiyoruz

TMSF tarafından yönetilen Aydınlı Grup'un vergi rekortmenleri sıralamasında 84. sırada bulunan Aydınlı Grup'un başarısını değerlendiren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Bize emanet edilen bu firmaları basiretli tüccar mantığıyla yönetiyoruz" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl açıklanan 'Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması' 2018 verilerine göre Aydınlı Grup, 84. sıradan vergi rekortmenleri arasına girdi.

Mahkeme tarafından TMSF yönetimine emanet edilen Aydınlı Grup ilk defa Kurumlar Vergisi sıralamasında 84. sırada vergi rekortmeni oldu.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Bize emanet edilen bu firmaları basiretli tüccar mantığıyla yönetiyoruz. Bunlar bu ülkenin değerleri, bu değerleri en iyi şekilde koruyup büyütüyoruz. 2018 yılında kurumun ödediği 85 milyon TL’lik vergi şirketin başarılı gidişatının göstergesidir. Ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının büyümesi bizi mutlu etmektedir. Bunun yanı sıra yönetimimizde bulunan Aydınlı Grup kârlılıkta sektörünün birincisi konumundadır. 2019 yılı için de hedefimiz bu başarılı yapıyı vergi sıralamasında daha üst sıralara çıkartabilmektir. Bu yılın ilk 6 ayında ödenen rakam 40 milyon TL’dir. Bu da gösteriyor ki koyduğumuz hedefi gerçekleştirmeye yakınız" diye konuştu.

Ocak 2017 tarihinden bu yana TMSF kayyumları tarafından yönetilen Aydınlı Grup, bünyesinde bulundurduğu U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel’le 2018 yılını 2 milyar 773 bin TL ciro gerçekleştirerek kapatmıştı.