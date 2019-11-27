Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "4. çeyrek sinyalleri olumlu bir tablo sunuyor. Kamu bankaları tarihinin en büyük karını açıklayacak" dedi.

Albayrak, 2020'nin ilk çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda Türkiye'nin daha iyi bir konumda olacağını söyledi ve "4. çeyrek sinyalleri olumlu bir tablo sunuyor. Kamu bankaları tarihinin en büyük karını açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Büyümede üçüncü çeyrek beklentilerinin yüzde 1'lerde olduğunu belirten Albayrak "Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor" dedi.

Albayrak, "20 milyon mükellefte 50 bin mükellef söz konusu" diye konuştu.