Merkez Bankası '2020 takvimi'ni açıkladı: Faiz toplantı sayısı 12'ye çıktı

Merkez Bankası, 8 olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısını yeniden 12'ye çıkardı. PPK toplantı sayısı Ocak 2017'de alınan kararla 12'den 8'e düşürülmüştü.
Merkez'in 2020 yılına ilişkin para ve kur politikasına ilişkin açıklamaları şöyle:
- Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek.
- Bankalara 50 milyar dolar limitle döviz likiditesi imkanı sağlanacak.
- Kurda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenirse ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilecek. Dalgalı döviz kuru uygulaması devam edecek.
Para Politikası Kurulu her ay toplanacak
- 2020'de zorunlu karşılık uygulaması temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanılmaya devam edecek.
- Merkez Bankası rezervlerini artırmaya devam edecek.
- Faiz kararını alan Para Politikası Kurulu yeniden aylık toplanmaya başlıyor. Kurul, 2020'de her ay toplanarak yılda 12 toplantı yapacak.
- Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığı 2 puan olarak korundu. Yıl sonu enflasyon hedefi tutmazsa hükümete sebeplerini anlatan mektup yazılacak.
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