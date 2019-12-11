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14:49 11 Aralık 2019
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    Borsada 'yabancı takası sırrı' çözüldü

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    Ekonomi
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    Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcı takas oranında son iki haftadır görülen ve diğer verilerle desteklenmeyen hızlı düşüşün, yabancı yatırımcı mülkiyetindeki bazı hisselerin bir Türk bankasına rehin verilmesi ile meydana geldiği belirtildi.

    Borsada, Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından, yerli ve yabancı yatırımcıların sahip oldukları hisselerin piyasa değerlerinden hesaplanan yabancı yatırımcı takas oranı, son iki haftadaki hızlı düşüşleri ile borsa uzmanlarının gündemini meşgul ederken, alım-satım verilerinin yabancı takasındaki düşüşü açıklamaması kafa karışıklığına neden oldu.

    Anadolu Ajansı'nın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, yabancı yatırımcı takas oranındaki düşüşün büyük bir kısmı, yabancı yatırımcı mülkiyetinde bulunan önemli tutardaki hisse senedinin, kredi sözleşmesi karşılığında bir Türk bankasına rehin verilmesi nedeniyle oluştu.

    Yüzde 60.5'e kadar geriledi

    Yabancı yatırımcı takas oranı, yılbaşından kasım ayı sonuna kadar yüzde 63-66 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından, son iki haftadaki düşüşle yüzde 60.5'e kadar geriledi.

    Analistler, yabancı yatırımcıdan yerli bankalara yapılan rehin işlemlerinin, gerçek durumda mülkiyet olarak herhangi bir değişiklik yaratmasa da saklama hesabının değişmesi nedeniyle yabancı takas oranında düşüşe neden olduğunu belirterek, bu durumun geçici olduğunun göz ardı edilmemesi ve bu veri ile yapılan analizlerde dikkate alınması gerektiğini ifade etti. 

    Borsa kotundan çıkacak şirketler de oranları etkileyecek

    Öte yandan borsa kotundan çıkma başvurusunda bulunan Beymen ve Denizbank'taki yabancı payının yüksek olması nedeniyle, bu paylarla ilgili değişikliklerin de yabancı yatırımcı takas oranını etkileyeceğine değinen analistler, bu şirket paylarının MKK tarafından hesaplama dışına çıkarılması ile oranların daha gerçekçi bir seviyeye işaret edeceğini söyledi.

    Analistler, şirketlerin toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan takas oranlarının, hisse fiyatındaki hızlı yükseliş ve düşüşlerden de etkilendiğini belirterek, borsada son bir ayda etkili olan sektör ve hisse bazlı rallinin de yerli-yabancı takas oranlarında oynaklığın artmasına neden olduğunu dile getirdi.

    Önümüzdeki dönemde halka açıklık oranı çok düşük başka bazı şirketlerin de borsa kotundan çıkabileceğini anımsatan analistler, bu dönemlerde, ilgili şirketin piyasa değeri büyüklüğü ve ortaklığın yerli ya da yabancı yatırımcı ağırlıklı olmasına göre takas oranında yine oynaklıklara neden olabileceğine dikkati çekti.

    Etiketler:
    Türkiye, Rehin, Beymen, Banka, Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK), Denizbank, yabancı yatırımcı, takas, Borsa İstanbul
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