Türkiye'den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı

Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları bir önceki yıla azalış gösterirken, 1 milyon 348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görüldü. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının da Irak vatandaşlarına yapıldığı kaydedildi. Böylelikle Irak vatandaşlarının geçen yıl 7 bin 596 konut satın aldığı saptandı.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında konut satışları bir önceki yıla azalış gösterdi.

Böylelikle geçen yıl 1 milyon 348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görülürken, yabancılara satılan konut sayısı 45 bin 483 olarak kayıtlara geçti.

Rusya üçüncü sırada

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının da Irak vatandaşlarına yapıldığı kaydedilirken, Irak vatandaşlarının geçen yıl 7 bin 596 konut satın aldığı saptandı.

İkinci sırada 5 bin 423 konut ile İran yer alırken, üçüncü sıraya 2 bin 893 konut ile Rusya yerleşti.