Talih kuşunda kasa 1.2 milyar kazandı

Son 5 yılda satılmayan biletlere çıkan ve alınmayan ikramiyeler için Hazine’ye toplam 1 milyar 219 milyon 639 bin lira aktarıldı.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, Milli Piyango İdaresi son 5 yılda satılmayan biletlere isabet eden ikramiye tutarını açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin soru önergesine verilen yanıta göre, satılmayan biletlere çıkan ve alınmayan ikramiyeler için Hazine'ye aktarılan miktar 1 milyar 219 milyon 639 bin lira oldu.

Son 5 yılda satılmayan biletlere isabet eden ikramiye tutarının 887 milyon 580 bin lira, aynı dönemde ikramiyeler alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ve idareye kalan tutarın ise 332 milyon 59 bin lira olduğu belirtildi.

Böylelikle Hazine'ye aktarılan toplam meblağ 1 milyar 219 milyon 639 bin lirayı buldu. Bu rakamlara 31 Aralık 2019 çekilişinde satılmayan biletlere isabet eden ve şanslılar tarafından alınmayan ikramiye tutarlarının dahil olmadığı kaydedildi.