Sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı

Sanayi üretimi aralıkta aylık yüzde 1.9, yıllık yüzde 8.6 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verisini paylaştı. Buna göre sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1.5 arttı.

Varank: 21 ayın rekoru

Sanayi verilerinin ardından açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimi yıllık yüzde 8.6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı. Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık" ifadesini kullandı.

📈Aralık'ta sanayi üretimi yıllık %8.6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı!



Bu performansı kalıcı hale getirmeye,üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık.

Büyümenin hız kazandığı,reel sektörün güçlendiği,istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz.#MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/Jzmd1lga4s — Mustafa Varank (@varank) February 13, 2020

​Varank, "Büyümenin hız kazandığı,reel sektörün güçlendiği,istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz" dedi.