Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün üst üste 6 gün süren yükseliş serisini dün sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüze 0.05 azalışla 6.0421'den tamamladı.
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0.2 üzerinde 6.0545 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL yatay bir seyirle 6.5575'ten, sterlin/TL yüzde 0.1 değer kazancıyla 7.8940'tan satılıyor.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6.00 seviyesinin destek, 6.0650'nin direnç konumuna geldiğini dile getirdi.
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